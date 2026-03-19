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Fahrzeugbau der Marken VW und Cupra: Auch die Beschäftigten in Zwickau profitieren jetzt vom Wolfsburger Verhandlungsergebnis.
Fahrzeugbau der Marken VW und Cupra: Auch die Beschäftigten in Zwickau profitieren jetzt vom Wolfsburger Verhandlungsergebnis. Foto: Andreas Kretschel
Fahrzeugbau der Marken VW und Cupra: Auch die Beschäftigten in Zwickau profitieren jetzt vom Wolfsburger Verhandlungsergebnis.
Fahrzeugbau der Marken VW und Cupra: Auch die Beschäftigten in Zwickau profitieren jetzt vom Wolfsburger Verhandlungsergebnis. Foto: Andreas Kretschel
Wirtschaft regional
VW zahlt trotz Krise eine Prämie – auch Zwickau und Chemnitz profitieren
Von Christian Brahmann
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Eigentlich sollte bei Volkswagen in diesem Mai keine Extrazahlung ausgegeben werden. Nach einigen Verhandlungsrunden zwischen Vorstand und Betriebsrat gibt es nun doch eine Anerkennung.

Volkswagen will trotz der Krise seine Mitarbeiter nun doch mit einer zusätzlichen Prämie am Gewinn beteiligen. Der Vorstand habe eine einmalige Zahlung von 1250 Euro für die Tarifbeschäftigten beschlossen, teilte der Wolfsburger Autobauer mit. Unternehmen und Arbeitnehmerseite hatten sich eigentlich auf den Ausfall der Mai-Zahlung aus der...
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