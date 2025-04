Warum die Deutsche Bank in der Region Chemnitz rund 9000 neue Kunden gewonnen hat

Die hohe Nachfrage nach Anlageprodukten und Altersvorsorge haben für ein erfolgreiches Geschäftsjahr der größten deutschen Privatbank im Marktgebiet Chemnitz-Leipzig gesorgt. Ein Auslöser dafür war auch die Rentendebatte.

Eine stark beworbene Vertriebsaktion zum Festzinssparen hat bei der Deutschen Bank in den 13 Filialen des Marktgebietes Chemnitz-Leipzig zahlreiche neue Kunden angelockt. Die Anzahl der Privat- und Geschäftskunden nahm im vergangenen Jahr um etwa 9000 auf rund 239.000 Kunden zu. Allein in Chemnitz stieg die Kundenzahl um fast 5000 auf 40.000 an....