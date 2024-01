Wer rettet die deutsche Solarindustrie?

Meyer Burger droht mit dem Ende der Solarmodulproduktion in Deutschland, weil faire Wettbewerbsbedingungen fehlen. Die Solarbranche braucht jetzt industriepolitische Entscheidungen.

Die Ankündigung des Solarherstellers Meyer Burger, seine erst 2021 in Betrieb genommene Solarmodulproduktion in Freiberg wieder aufzugeben, ist die bittere Konsequenz der nicht sehr weitsichtigen Industriepolitik in Deutschland.