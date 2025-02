Wettbewerb „Sachsens Unternehmer des Jahres“: Das Dresdner Prothesenwerk - ein Geschäftsmodell mit Hand und Fuß

Das Schubert + Braun Prothesenwerk ist Weltspitze in einer Nische. Zur Kundschaft gehören auch Medaillengewinner bei Paralympics. Jetzt revolutionieren die Chefs die Branche und sind Kandidaten für den Unternehmerpreis.

Dresden.

„Das war der Knaller auf der letzten OT-World in Leipzig, der Weltleitmesse für medizinische Hilfsmittel“, sagt Jonas Schubert - und trägt spielend leicht eine Riesenhand in den Beratungsraum des Schubert + Braun Prothesenwerks in Dresden. „Der passende Mensch müsste 7,60 Meter groß sein“, ergänzt sein Mit-Geschäftsführer und Gründer Christoph Braun. Mit diesem Teil seien sie das Fotomotiv schlechthin gewesen - kein Requisit für Horrorfilme, sondern Werbung für ein 2013 gegründetes und nahezu stetig wachsendes Unternehmen. „Wir streben ein jährliches Plus von zehn Prozent an“, so der 45-Jährige. In diesem Jahr ist ein Geschäft von 2,75 Millionen Euro geplant.

Die Ersatzteile werden digital erstellt

Die Dresdner fertigen individuell angepasste Finger-, Hand-, Zehen- und Vorfußprothesen. Als weltweit erstem Unternehmen ist es ihnen gelungen, hochtemperaturvernetzende medizinische Silikone per 3D-Drucker zu verarbeiten. Die Ergebnisse sind reproduzierbar und bis zu 40 Prozent leichter als herkömmliche Prothesen. Die Ersatzteile werden digital erstellt, nur mit der nötigen Silikon-Menge gedruckt und in Handarbeit vollendet. Jedes ist ein kleines Kunstwerk: lebensecht, individuell farblich abgestimmt, Alters- oder Leberflecken inklusive. Allein Hände gibt es jeweils links und rechts in 34 Erwachsenen- und acht Kindergrößen. Zur Kundschaft gehören auch amputierte Medaillengewinner bei Paralympics.

Das Unternehmen beschäftigt 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Das Unternehmen mit mittlerweile 24 Beschäftigten residiert seit 2020 eher unscheinbar in einer Villa an der Dresdner Waldschlößchenbrücke. Jenes Corona-Jahr, in dem ein Drittel des Auslandsgeschäfts weggebrochen war und ein Rohrbruch das neue Domizil mit 30.000 Litern Wasser geflutet hatte, sei die einzige Delle auf dem Erfolgsweg gewesen, blickt Braun zurück. Damals hätte er seine Geschäftsanteile für einen Euro abgegeben, räumt der dreifache Familienvater ein. Der leidenschaftliche Tangotänzer hat es nicht getan und zwei Jahre später mit Schubert einen Cross-Triathleten und Mountainbiker ins Boot geholt. Der weiß, wie man Hindernisse bewältigt und ist wie er Orthopädietechnikmeister. Sie haben rangeklotzt - mit ihrer Belegschaft. Deren Loyalität wird auch mit kostenfreien Massagen sowie Gutscheinen fürs Tanken und Fitnessstudios belohnt.

Eine Revolution zur Ermittlung der Hautfarbe

„Wir haben die gleiche Handschrift und genießen die Freiheit, selbst entscheiden zu können“, sagt Schubert. Den jährlichen Januar-Trip nach Dubai hätten sie sich vorige Woche gespart. Eigentlich sind sie Stammgast auf der Arab Health, einer der größten Medizintechnik-Messen. Doch statt sich dort am Sachsen-Stand mit alten Bekannten zu treffen, wagen sie den nächsten Schritt und strecken ihre Fühler nach Australien, Norwegen und Dänemark aus. „Wir müssen nach Ländern Ausschau halten, die für unsere hochpreisige Ware bezahlen“, erklärt Schubert. Die Silikonüberzüge kosteten fünf-, teils sechsstellig. „Was in Skandinavien und Österreich funktioniert, ist in Frankreich, Italien und der Schweiz kompliziert“, so der 48-Jährige, auch verheiratet und Vater eines Kindes.

Derweil holt Braun ein Köfferchen mit 240 Referenzfarben hervor und einen iPhone-Aufsatz, so groß wie eine Briefmarkenlupe. „Das ist eine Revolution“ , verkündet er feierlich. „Mit dem selbst entwickelten Scanner ermitteln wir in Sekunden die genaue Hautfarbe, unabhängig vom Umgebungslicht und subjektiver Bewertung.“ Mit dem Pfund bewerben sie sich nun um Sachsens Unternehmerkrone. „Die Träumende“ würde sich gut machen neben der Riesenhand – und wäre wieder „ein Knaller“. (sz)

Der Wettbewerb „Sachsens Unternehmer/in des Jahres“ ist eine Initiative von „Sächsische Zeitung“, „Freie Presse“, „Leipziger Volkszeitung“ und MDR sowie von Volkswagen Sachsen, LBBW, der Schneider+Partner Beratergruppe, der Gesundheitskasse AOK Plus und „So geht sächsisch“. Bewerbungen und Vorschläge unter: www.unternehmerpreis.de