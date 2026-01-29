Wiedereröffnung bei VW in Dresden: Wie die „Gläserne Manufaktur“ Besucher faszinieren will, ohne Autos zu bauen

Die einstige Schaufabrik setzt auf mehr Nähe und eine Zukunftstechnologie, die Gästen aber zunächst verborgen bleibt. Kann das funktionieren? Vor der Eröffnung hat die „Freie Presse“ reingeschaut.

Eine gläserne Autofabrik mitten in der Stadt, wo Besucher bei der Produktion zuschauen und sogar selbst Getriebestränge montieren können? Diese etwas verrückte Idee von VW-Übervater Ferdinand Piëch war 24 Jahre lang in Dresden Realität. Jetzt sind die Glastüren der Manufaktur nach dem Umbau wieder geöffnet, allerdings ohne... Eine gläserne Autofabrik mitten in der Stadt, wo Besucher bei der Produktion zuschauen und sogar selbst Getriebestränge montieren können? Diese etwas verrückte Idee von VW-Übervater Ferdinand Piëch war 24 Jahre lang in Dresden Realität. Jetzt sind die Glastüren der Manufaktur nach dem Umbau wieder geöffnet, allerdings ohne...