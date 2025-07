Windkraftausbau boomt bundesweit - warum Sachsen aber ganz hinten liegt

Im ersten Halbjahr 2025 wurden in Deutschland so viele Windräder genehmigt wie noch nie. Auch der Zubau stieg deutlich.

Der Ausbau der Windenergie kommt in Deutschland derzeit im Rekordtempo voran. Im ersten Halbjahr 2025 wurden bundesweit 409 Windräder an Land mit einer kumulierten Leistung von 2,2 Gigawatt in Betrieb genommen – so viel wie seit 2017 nicht mehr. Im selben Zeitraum wurden 7,8 Gigawatt neue Windenergieleistung genehmigt – so viel wie noch nie...