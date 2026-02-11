MENÜ
Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Wirtschaft regional
Woher kommen die sechs Milliarden Euro bei VW? Zwickauer Betriebsrat verlangt Aufklärung
Von unserer Redaktion
Nach Sparprogrammen und Stellenabbau sorgt eine positive Bilanzkennzahl bei Volkswagen für Überraschung. Arbeitnehmervertreter verlangen eine Prämie. Doch was sagt der „Cashflow“ überhaupt aus?

Angesichts der überraschend guten Kassenlage bei VW fordert der Betriebsrat nun doch eine Prämie für die Tarifbeschäftigten. Betriebsratschefin Daniela Cavallo begründete den Vorstoß mit den sechs Milliarden Euro, um die Volkswagen zuletzt seinen Kapitalfluss (Cashflow) nach oben korrigiert hatte: „Wenn jetzt alle gemeinsam in Sachen...
Erschienen am: 11.02.2026 | 16:30 Uhr
