Zwei Mittelsachsen gründen Vergleichsportal für Bike-Leasing: So funktioniert der Dienstrad-Finder

In Freiberg lernten sie sich beim Informatik-Abi kennen. Ihr Dresdner Startup hilft jetzt Kunden in ganz Deutschland bei Leasing und Kauf von Fahrrädern.

Fahrrad kaufen oder lieber leasen? Der Markt für Dienstrad-Leasing wächst rasant. Über 18 Millionen Menschen haben in Deutschland über ihren Arbeitgeber Zugang zum Bike-Leasing, wie eine aktuelle Deloitte-Studie ergab. Mit dem Modell spart man Steuern, das Fahrrad oder E-Bike kann so unterm Strich deutlich günstiger sein, als wenn man es...