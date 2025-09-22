Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Den ÖPNV nutzten im ersten Halbjahr 5,7 Milliarden Menschen. (Archivbild)
Den ÖPNV nutzten im ersten Halbjahr 5,7 Milliarden Menschen. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Die Zahl der Fahrgäste in Bussen und Bahnen legt leicht zu (Archivbild)
Die Zahl der Fahrgäste in Bussen und Bahnen legt leicht zu (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Im Fernverkehr mit der Bahn wachsen die Fahrgastzahlen. (Archivbild)
Im Fernverkehr mit der Bahn wachsen die Fahrgastzahlen. (Archivbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Den ÖPNV nutzten im ersten Halbjahr 5,7 Milliarden Menschen. (Archivbild)
Den ÖPNV nutzten im ersten Halbjahr 5,7 Milliarden Menschen. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Die Zahl der Fahrgäste in Bussen und Bahnen legt leicht zu (Archivbild)
Die Zahl der Fahrgäste in Bussen und Bahnen legt leicht zu (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Im Fernverkehr mit der Bahn wachsen die Fahrgastzahlen. (Archivbild)
Im Fernverkehr mit der Bahn wachsen die Fahrgastzahlen. (Archivbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Wirtschaft
Zahl der Fahrgäste in Bussen und Bahnen steigt kaum noch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bus und Bahn statt Auto: Viele Menschen nutzen öffentliche Verkehrsmittel, um ihre täglichen Wege zurückzulegen. Doch der Boom nach Einführung des Deutschlandtickets ebbt ab. Die Zahlen wachsen kaum.

Wiesbaden.

Die Zahl der Fahrgäste in Bussen und Bahnen hat leicht zugelegt, doch der bisherige Boom durch das Deutschlandticket ist erst einmal vorbei. Das Passagieraufkommen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wuchs im ersten Halbjahr um ein Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Im Fernverkehr ging es um vier Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum nach oben, damals hatte es aber Streiks gegeben.

Der Anstieg der Fahrgastzahlen im Nahverkehr nach Einführung des Deutschlandtickets sei damit abgeflacht, schreiben die Statistiker. Im ersten Halbjahr 2023 wurde noch ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet und im ersten Halbjahr 2024 ein Anstieg um sieben Prozent.

Das Deutschlandticket wurde im Mai 2023 eingeführt und ermöglicht für 58 Euro pro Monat bundesweit Fahrten in Bussen und Regionalbahnen. Nach Branchenangaben nutzen es etwa 14 Millionen Menschen. Von 2026 an soll der Preis auf 63 Euro steigen. Fahrgastverbände und Verbraucherschützer fürchten, dass sich das negativ auf die Nutzerzahlen auswirkt. 

5,7 Milliarden Passagiere im ÖPNV

Die große Mehrzahl der Fahrgäste in Deutschland entfällt auf den ÖPNV, der 99 Prozent des Linienverkehrs ausmacht, so die Statistiker. Dort wuchs das Fahrgastaufkommen im ersten Halbjahr um ein Prozent auf 5,7 Milliarden Fahrgäste. Die Zahl der Passagiere im Nahverkehr mit Eisenbahnen stieg ebenso um ein Prozent auf 1,4 Milliarden – hier hatte es im Vorjahreszeitraum Ausfälle wegen Streiks gegeben.

Den Nahverkehr mit Bussen nutzten 2,6 Milliarden Menschen, zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Fahrgäste in Straßenbahnen stieg leicht auf etwa 2 Milliarden.

Fernverkehr legt zu

Deutlich bergauf ging es bei der Zahl der Fahrgäste im Fernverkehr mit der Bahn: Sie stieg um vier Prozent auf 71 Millionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als wegen Streiks allerdings weniger Fahrgäste unterwegs waren. Im Fernverkehr mit Bussen reisten unverändert etwa fünf Millionen Fahrgäste. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
25.09.2025
2 min.
Mehr Aufträge, mehr Umsatz: Baubranche legt im Juli zu
Die Baubranche setzt auf bessere Zeiten mit dem Milliardenpaket des Bundes. (Archivbild)
Die Krise im Wohnungsbau hat Folgen für die Mieten in Städten. Auch die Braubranche leidet. Nun laufen die Geschäfte wieder besser. Das Milliarden-Paket des Bundes macht ebenfalls Hoffnung.
18.09.2025
2 min.
Berlin: Länder können nicht mehr für Deutschlandticket geben
Was kostet das Deutschlandticket ab Januar? Diese Frage soll sich nach Vorstellung von Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) heute in München klären. (Symbolbild)
Berlins Verkehrssenatorin Bonde stellt in einem Interview klar: Die Länder werden nicht mehr für das Deutschlandticket zahlen. Was das für die Fahrgäste und den Ticketpreis bedeuten könnte.
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
Mehr Artikel