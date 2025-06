Zollstreit: Chinas Handel mit USA bricht deutlich ein

Chinas Außenhandel legt trotz globalen Handelskonflikten zu. Doch der Zollstreit mit den USA zeigt deutliche Wirkung - auch im Handel mit Deutschland.

Peking. Chinas Handel mit den USA ist angesichts der Streitigkeiten der beiden weltgrößten Volkswirtschaften massiv eingebrochen. Wie aus Daten der Zollbehörde in Peking hervorging, sanken Aus- und Einfuhren wie schon im April deutlich. Im Mai gingen die Exporte in US-Dollar berechnet demnach um 34,5 Prozent zurück, während die Importe um 18,1 Prozent verglichen mit Mai 2024 verloren.

Mitte Mai hatten sich beide Seiten im zuvor eskalierten Zollstreit auf eine Pause und deutliche Senkung der Aufschläge auf Waren aus dem jeweils anderen Land geeinigt. Heute wollen ranghohe Vertreter beider Staaten in London weiter über Handelsfragen sprechen.

China und die USA liefern sich seit Monaten einen Handelsstreit um Zölle und die Ausfuhr wichtiger Produkte. (Symbolbild) Bild: Jeff Chiu/AP/dpa China und die USA liefern sich seit Monaten einen Handelsstreit um Zölle und die Ausfuhr wichtiger Produkte. (Symbolbild) Bild: Jeff Chiu/AP/dpa

Einige Probleme stehen jedoch noch im Raum, wie Pekings Exportkontrollen auf die Ausfuhr von für die Industrie wichtigen seltenen Erden und Magneten, für die China weltweit der Hauptverarbeiter ist. Die USA schränkten den Verkauf von Spitzentechnologie wie Designsoftware für Computerchips oder wichtige Bauteile für die Luftfahrt ein, bei denen China vom Ausland abhängig ist.

Wie sich Chinas Wirtschaft insgesamt schlug

Noch im April hatte Chinas Außenhandel die Erwartungen vieler Beobachter deutlich übertroffen. Die Annahme war, dass die Volksrepublik vor allem die Ausfuhr ihrer Waren in andere Länder erhöhen konnte.

Insgesamt konnte Chinas Außenhandel im Mai wieder wachsen. Die Ausfuhren legten um 4,8 Prozent verglichen mit demselben Vorjahresmonat zu. Die Importe sanken dagegen um 3,4 Prozent. Der Handelsüberschuss betrug etwa 103 Milliarden US-Dollar (rund 90 Milliarden Euro).

Damit verfehlten die jüngsten Zahlen die Erwartungen von Analysten knapp. Diese hatten vorab im Durchschnitt mit einem Anstieg der Exporte um etwa fünf Prozent und einem leichten Rückgang der Importe gerechnet.

Was die Zahlen für deutsche Firmen bedeuten

Wegen des Handelskonflikts konnten chinesische Exporteure nicht mehr auf die USA zählen. Doch dafür fanden Waren aus Fernost andere Wege und Abnehmer. Wie schon im April schossen Chinas Exporte in die Bundesrepublik im Mai um 21,5 Prozent nach oben, während die Importe aus Deutschland um 1,3 Prozent zurückgingen.

Laut der deutschen Außenhandelskammer sind deutsche Firmen in China weiter verunsichert. (Archivbild) Bild: Johannes Neudecker/dpa Laut der deutschen Außenhandelskammer sind deutsche Firmen in China weiter verunsichert. (Archivbild) Bild: Johannes Neudecker/dpa

Der Importrückgang verdeutliche die schwache Binnennachfrage und verschärfe die bereits schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen für deutsche Unternehmen in China, sagte Maximilian Butek, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer (AHK) in China für Ostchina.

Wegen Pekings Exportkontrollen auf seltene Erden ist auch die deutsche Industrie besorgt. "Die Lage ist ernst: Betroffene deutsche Unternehmen warten auf dringend benötigte Exportlizenzen für seltene Erden und Magnete", sagte Butek. Ihm zufolge berichten AHK-Mitglieder vereinzelt von erteilten Genehmigungen. Aber es brauche jetzt ein Schnellverfahren, um Produktionsstillstände zu verhindern, forderte Butek.

Was Chinas Wirtschaft Sorgen bereitet

Die Volksrepublik erlebt weiter eine schwache Nachfrage im Inland. Das zeigen auch die stetig sinkenden Importe. Pekings Industriepolitik führte bislang dazu, dass in bestimmten Branchen deutlich mehr produziert wurde, als der Markt aufnehmen konnte. Deshalb gelangen viele Waren zu billigen Preisen in den Export. Ein Beispiel ist die Solarindustrie.

In China belastet eine schwache Nachfrage die Wirtschaftsleistung. (Symbolbild) Bild: Ng Han Guan/AP/dpa In China belastet eine schwache Nachfrage die Wirtschaftsleistung. (Symbolbild) Bild: Ng Han Guan/AP/dpa

Dass die Menschen in China zu wenig konsumieren, liegt auch an den Folgen der schweren Immobilienkrise. Viele Leute investierten in Wohnungen, die wegen der gesunkenen Preise weniger wert sind, was auf die Konsumstimmung drückt. Zudem belastet die Schwäche in der sonst für die Konjunktur wichtigen Branche Unternehmen und Lokalregierungen.

Ein Problem für Chinas Wirtschaft ist auch der Deflationsdruck. Wie das Statistikamt heute mitteilte, lagen Verbraucherpreise im Mai 0,1 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Die Deflation, also das Gegenteil von Inflation, beschert Verbrauchern zwar stabile Preise an der Kasse, drückt aber langfristig auf die Gewinne von Unternehmen, was in der Folge zu Lohnkürzungen oder Jobverlusten führen kann. (dpa)