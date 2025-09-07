Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Zulieferer ZF Friedrichshafen muss sich neu erfinden. (Archivbild)
Der Zulieferer ZF Friedrichshafen muss sich neu erfinden. (Archivbild) Bild: Oliver Dietze/dpa
Der Zulieferer ZF Friedrichshafen muss sich neu erfinden. (Archivbild)
Der Zulieferer ZF Friedrichshafen muss sich neu erfinden. (Archivbild) Bild: Oliver Dietze/dpa
Wirtschaft
Zulieferer ZF: Erreichen Sparziel - aber das reicht nicht
ZF macht beim Sparen Fortschritte, aber das reicht Chef Holger Klein nicht. Für die Antriebssparte steht viel auf dem Spiel. Und für die Beschäftigten, wenn die EU an ihren Zielen festhält, so Klein.

Friedrichshafen.

Der Chef des kriselnden Autozulieferers ZF Friedrichshafen, Holger Klein, sieht sein Unternehmen beim Erreichen selbst gesteckter Sparziele trotz Erfolgen noch nicht am Ziel. "Wir sind bei rund 5,8 Milliarden, die wir erreicht haben, und werden jetzt die Lücke zum Ende des Jahres noch schließen. Aber wir sehen eindeutig, das reicht nicht", sagte der Manager der Deutschen Presse-Agentur. ZF hatte 2023 ein erstes Einsparziel von sechs Milliarden Euro für die Jahre 2024 und 2025 angekündigt. Eine Summe für ein neues Sparziel nannte der Manager aber nicht. 

Aktuell sprechen Management und Betriebsrat über die Neuausrichtung der Sparte für Antriebe, intern "Division E" genannt. "Ich glaube, allen Beteiligten ist klar, dass die Division E sich in der Mitte eines perfekten Sturms befindet", sagte Klein. Sie ist in Teilen nicht wettbewerbsfähig. Der Bereich umfasst das Geschäft mit Getrieben für alle Antriebsarten. Er leidet besonders unter dem verzögerten Anlauf der E-Mobilität sowie unter hohen Kosten und geringen Margen im traditionellen Getriebegeschäft.

Mehrere Optionen für die Antriebssparte

Für den Manager gibt es mehrere Optionen: "Eine Partnerschaft für die E-Division wäre für uns eine gute Lösung, denn sie böte die Möglichkeit, Kosten und Risiken für die Weiterentwicklung neuer Produkte mit dem Partner zu teilen und damit auch mehr Beschäftigung zu sichern." Auch eine Restrukturierung ohne Partner könne erfolgreich sein – erfordere jedoch stärkere Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität. "Beides besprechen wir mit den Arbeitnehmervertretern." Details zum Stand der Gespräche nannte er nicht. Sie sollen bis Ende September abgeschlossen sein.

Der Betriebsrat hatte zuletzt mit Protesten gegen die geplanten Einschnitte bei ZF mobil gemacht. Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Achim Dietrich, hatte erklärt: "Die geplante Ausgliederung oder gar der Verkauf der Division E ist keine Strategie, die wir mittragen können". Eine Ausgliederung oder ein Verkauf wären ein fataler Fehler, wurde Dietrich damals in einer Mitteilung zitiert. ZF-Chef Klein sagte nun: "Meine feste Überzeugung ist, mit Partnern haben wir durchaus weitere Wachstumspotenziale und das würde sich auch positiv auf unsere Arbeitsplätze in Deutschland auswirken." Das Unternehmen streicht aktuell Tausende von Stellen im Inland.

Verlust im ersten Halbjahr

ZF hatte im ersten Halbjahr einen Verlust von 195 Millionen Euro verzeichnet. ZF leidet - wie die Konkurrenten Bosch, Continental und Schaeffler - aktuell wegen der niedrigen weltweiten Fahrzeugproduktion unter ausbleibenden Aufträgen der Hersteller. Klein sagte, beim Umsatz sei man aufgrund drastisch verringerter Abrufe der Hersteller im laufenden Jahr unter Plan. Das bekomme man durch die Maßnahmen aufgefangen. Aber: "Wir glauben auch nicht, dass 2026 besser wird."

ZF-Chef: "Wir glauben auch nicht, dass 2026 besser wird." (Archivbild)
ZF-Chef: "Wir glauben auch nicht, dass 2026 besser wird." (Archivbild) Bild: Oliver Dietze/dpa
ZF-Chef: "Wir glauben auch nicht, dass 2026 besser wird." (Archivbild)
ZF-Chef: "Wir glauben auch nicht, dass 2026 besser wird." (Archivbild) Bild: Oliver Dietze/dpa

Der Manager mahnte eine Überprüfung der EU-Regeln für die Autoindustrie an. "Wenn wir in der EU bei einem Aus für den Verbrenner im Jahr 2035 bleiben, dann wird das auch jetzt schon Effekte auf unsere Beschäftigung haben, weil wir jetzt eigentlich die nächsten Getriebe-Generationen für Hybridantriebe entwickeln müssten." Wenn aber nicht absehbar sei, dass diese dann regulatorisch erlaubt seien, dann habe man für die Ingenieure, die das normalerweise machten, nichts zu tun.

Das Unternehmen hat neben Getrieben unter anderem auch Lenksysteme, Antriebe, Bremsen, Sicherheitstechnik und Fahrwerkskomponenten im Angebot. ZF ist hoch verschuldet. Die Nettoverbindlichkeiten beliefen sich Ende Juni auf rund 10,5 Milliarden Euro. Die Schulden haben ihren Ursprung vor allem im Erwerb des Autozulieferers TRW und des Bremsenspezialisten Wabco. (dpa)

