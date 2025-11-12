Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |

  • "Wirtschaftsweise": Reiche Firmenerben stärker besteuern

Trübe Aussichten für die Konjunktur: Kein kräftiger Aufschwung in Sicht.
Trübe Aussichten für die Konjunktur: Kein kräftiger Aufschwung in Sicht. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ratsmitglied Truger: Das System der Erbschaftsteuer ist ungerecht.
Ratsmitglied Truger: Das System der Erbschaftsteuer ist ungerecht. Bild: Britta Pedersen/dpa
Die Ökonomen sehen bei der Erbschaftssteuer dringenden Reformbedarf.
Die Ökonomen sehen bei der Erbschaftssteuer dringenden Reformbedarf. Bild: Wolfram Kastl/dpa
Die Wirtschaftsweisen sind nicht einer Meinung.
Die Wirtschaftsweisen sind nicht einer Meinung. Bild: Britta Pedersen/dpa
Kanzler Merz ist nicht zufrieden mit der Wirtschaftslage.
Kanzler Merz ist nicht zufrieden mit der Wirtschaftslage. Bild: Britta Pedersen/dpa
Trübe Aussichten für die Konjunktur: Kein kräftiger Aufschwung in Sicht.
Trübe Aussichten für die Konjunktur: Kein kräftiger Aufschwung in Sicht. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ratsmitglied Truger: Das System der Erbschaftsteuer ist ungerecht.
Ratsmitglied Truger: Das System der Erbschaftsteuer ist ungerecht. Bild: Britta Pedersen/dpa
Die Ökonomen sehen bei der Erbschaftssteuer dringenden Reformbedarf.
Die Ökonomen sehen bei der Erbschaftssteuer dringenden Reformbedarf. Bild: Wolfram Kastl/dpa
Die Wirtschaftsweisen sind nicht einer Meinung.
Die Wirtschaftsweisen sind nicht einer Meinung. Bild: Britta Pedersen/dpa
Kanzler Merz ist nicht zufrieden mit der Wirtschaftslage.
Kanzler Merz ist nicht zufrieden mit der Wirtschaftslage. Bild: Britta Pedersen/dpa
Brennpunkt
"Wirtschaftsweise": Reiche Firmenerben stärker besteuern
Von Andreas Hoenig und Theresa Münch, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein kräftiger Wirtschaftsaufschwung in Deutschland ist nicht in Sicht. Die "Wirtschaftsweisen" warnen die Bundesregierung, Chancen zu verspielen - und fordern bei einem Reizthema Reformen.

Berlin.

Die Wirtschaftsweisen sprechen sich für eine Reform der Erbschaftsteuer aus - reiche Firmenerben sollten mehr Steuern zahlen. Das bisherige System sei ungerecht, Ausnahmen sollten verringert werden. Eine Reform könne zu Milliarden-Mehreinnahmen zum Beispiel für die Bildung führen, sagte Achim Truger, Mitglied des Sachverständigenrats, in Berlin. Allerdings ist Ratsmitglied Veronika Grimm gegen eine Reform - unter Verweis auch auf die Wachstumsschwäche.

Die Konjunktur kommt nach der neuen Prognose der Ökonomen auch im kommenden Jahr nicht richtig in Schwung. Nach einem Mini-Wachstum von 0,2 Prozent in diesem Jahr rechnet der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 0,9 Prozent. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sieht darin einen unmissverständlichen Beleg, dass die deutsche Wirtschaft unter Druck steht. 

Reform der Erbschaftsteuer

Die "Wirtschaftsweisen" sprechen sich in ihrem Jahresgutachten dafür aus, die Erbschaft- und Schenkungsteuer zu reformieren - mit dem Ziel einer gleichmäßigeren Besteuerung aller Vermögensarten. Allerdings lehnt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm eine Reform ab. 

Aktuell werden bei Erbschaft und Schenkung vor allem Betriebsvermögen steuerlich stark begünstigt. Damit will der Staat vermeiden, dass Betriebe aufgegeben müssen, weil die neuen Besitzer die Erbschaftsteuer aus dem Privatvermögen nicht zahlen können. 

Ratsmitglied Truger: Das System der Erbschaftsteuer ist ungerecht.
Ratsmitglied Truger: Das System der Erbschaftsteuer ist ungerecht. Bild: Britta Pedersen/dpa
Ratsmitglied Truger: Das System der Erbschaftsteuer ist ungerecht.
Ratsmitglied Truger: Das System der Erbschaftsteuer ist ungerecht. Bild: Britta Pedersen/dpa

Truger kritisierte, durch die sogenannte Verschonungsregelung würden aber ausgerechnet sehr hohe Erbschaften und Schenkungen häufig vergleichsweise gering besteuert. Bei Erbschaften von 100 000 bis 200 000 Euro würden im Schnitt 13 Prozent Steuern gezahlt, über 20 Millionen nur acht Prozent. Das sei ungerecht. 

Die Sachverständigen raten deshalb dazu, diese Sonderregeln einzuschränken und die Erbschaftsteuer stärker am Prinzip der Leistungsfähigkeit auszurichten. Für Betriebsvermögen unter 26 Millionen Euro solle der Verschonungsabschlag erheblich reduziert, für Betriebsvermögen über 26 Millionen Euro die sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung ganz abgeschafft oder zumindest erheblich eingeschränkt werden - bisher gibt es die Möglichkeit eines Steuererlasses. Stattdessen sollten großzügige Stundungsmöglichkeiten eingeführt werden, damit Betriebe nicht aufgegeben müssen.

Die Ökonomen sehen bei der Erbschaftssteuer dringenden Reformbedarf.
Die Ökonomen sehen bei der Erbschaftssteuer dringenden Reformbedarf. Bild: Wolfram Kastl/dpa
Die Ökonomen sehen bei der Erbschaftssteuer dringenden Reformbedarf.
Die Ökonomen sehen bei der Erbschaftssteuer dringenden Reformbedarf. Bild: Wolfram Kastl/dpa

Die Vermögensungleichheit in Deutschland sei im europäischen
Vergleich hoch, heißt es im Jahresgutachten. Der Anteil der Vermögen, der auf Erbschaften und Schenkungen zurückgehe, werde auf 30 bis 50 Prozent geschätzt.

Grimm schrieb in einem Minderheitsvotum, in der aktuellen Lage dürftiger privater Investitionsneigung eine höhere Besteuerung von Erbschaften von Betriebsvermögen zu diskutieren, erscheine "fahrlässig". Sie verwies darauf, die Mehrheit des Rats schreibe selbst, es sei unklar, wie gravierend das Problem des Liquiditätsentzugs und damit verbundener Risiken für Investitionen und Beschäftigung der übertragenen Unternehmen sei.

Die Wirtschaftsweisen sind nicht einer Meinung.
Die Wirtschaftsweisen sind nicht einer Meinung. Bild: Britta Pedersen/dpa
Die Wirtschaftsweisen sind nicht einer Meinung.
Die Wirtschaftsweisen sind nicht einer Meinung. Bild: Britta Pedersen/dpa

Debatte über Reform

Ähnliche Vorschläge zur Reform der Erbschaftsteuer haben SPD, Grüne und Linke bereits vorgelegt - die Union ist dagegen der Meinung, dass das Unternehmen nicht ausreichend schützt. Weitere Reformideen setzen bei Freibeträgen für Schenkungen an. Bisher können diese alle zehn Jahre erneut in Anspruch genommen werden. 

Stattdessen könnte ein Lebensfreibetrag für alle erhaltenen Vermögensübertragungen eingeführt werden, schlagen die "Wirtschaftsweisen" vor. Dies würde bewirken, dass die Steuerlast ausschließlich von der Höhe des übertragenen Vermögens abhängt und nicht mehr vom Zeitpunkt der Übertragung. Auch diese Idee wird politisch bereits diskutiert. Ein noch für dieses Jahr erwartetes Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnte die Bundesregierung zu einer schnellen Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer zwingen. 

DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell sagte, die Sonderregelungen für reiche Unternehmenserben müssten endlich fallen. "Wer hunderte von Millionen erbt, sollte angesichts der von den Wirtschaftsweisen beklagten extremen Vermögensungleichheit auch einen gerechten Beitrag zum Gemeinwesen leisten." Truger sagte, ein mögliches Mehraufkommen durch die Reform würde den Ländern zufließen - die damit die Chance hätten, die Bildungsausgaben zu erhöhen.

Dagegen lehnte der Wirtschaftsrat der CDU die Forderung, Ausnahmen von Betriebsvermögen bei der Erbschaftsteuer stark zu reduzieren, entschieden ab. "Wer die Erbschaftsteuer für Familienunternehmen faktisch erhöht, der treibt diese aus dem Land." 

Kein spürbarer Aufschwung

Die "Wirtschaftsweisen" erwarten auch im kommenden Jahr keinen spürbaren Aufschwung in Deutschland. Der Sachverständigenrat korrigierte seine Erwartungen für 2026 leicht herunter und rechnet nun mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,9 Prozent. Im Frühjahr hatten die Ökonomen für 2026 ein Plus von 1,0 Prozent erwartet. Die Bundesregierung rechnet im kommenden Jahr mit einem Wachstum von 1,3 Prozent. 

Die Ratsvorsitzende Monika Schnitzer sagte, das Wachstum werde getrieben durch staatliche Ausgaben durch das Sondervermögen, zudem gebe es einen Kalendereffekt: im kommenden Jahr gebe es mehr Arbeitstage, weil mehr Feiertage auf ein Wochenende fallen.

Die Teuerung für die Verbraucher dürfte nach der Prognose der "Wirtschaftsweisen" im Jahr 2025 durchschnittlich 2,2 Prozent betragen und im Jahr 2026 durchschnittlich 2,1 Prozent. Die Investitionstätigkeit der Unternehmen dürfte aufgrund der niedrigen Kapazitätsauslastung und der schwachen Umsätze im In- und Ausland gedämpft bleiben, erwartet der Rat. Vom Sondervermögen könnten aber Impulse für Bau- und Ausrüstungsinvestitionen ausgehen.

Kanzler Merz ist nicht zufrieden mit der Wirtschaftslage.
Kanzler Merz ist nicht zufrieden mit der Wirtschaftslage. Bild: Britta Pedersen/dpa
Kanzler Merz ist nicht zufrieden mit der Wirtschaftslage.
Kanzler Merz ist nicht zufrieden mit der Wirtschaftslage. Bild: Britta Pedersen/dpa

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte, das Wachstum in Deutschland sei seit vielen Jahren zu gering. "Wir bleiben hinter unseren Möglichkeiten zurück." Er bekräftigte eine Reform der Sozialabgaben. Wirtschaftsministerin Reiche sprach sich unter anderem für wachstumsfreundlich konsolidierte Staatsfinanzen aus, außerdem für Investitionen in Sicherheit und Verteidigung und die Vertiefung des europäischen Binnenmarkts. 

Wirkung des Sondervermögens könnte verpuffen

"Die Chancen, die sich aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität ergeben, dürfen nicht verspielt werden", sagte Schnitzer, Bundestag und Bundesrat hatten ein schuldenfinanziertes Sondervermögen für zusätzliche Investitionen in Höhe von 500 Milliarden Euro zur Modernisierung der Infrastruktur und für Klimaschutz beschlossen - um zum Beispiel Brücken und Bahnstrecken, aber auch Schulen zu sanieren und Unternehmen beim klimafreundlichen Umbau zu helfen. Damit soll auch die Konjunktur angekurbelt werden. 

Seit längerem aber gibt es Kritik an "Verschiebebahnhöfen": im Kernhaushalt geplante Investitionen würden ins Sondervermögen geschoben – um mit damit im Kernhaushalt teure Wahlgeschenke zu finanzieren.

Das kritisieren auch die "Wirtschaftsweisen": Sie erwarten, dass die aktuell geplanten Ausgaben des Sondervermögens nur eine geringe positive Wirkung auf das Bruttoinlandsprodukt haben werden. Das Sondervermögen solle nicht herangezogen werden, um im Kernhaushalt Spielraum zur Finanzierung "fragwürdiger Maßnahmen" wie der Ausweitung der Mütterrente oder der Anhebung der Pendlerpauschale zu schaffen. Stattdessen sollte der Bundeshaushalt nachhaltig stabilisiert werden. Die Wirkung des Sondervermögens wäre deutlich größer, wenn die Mittel vollständig für zusätzliche Ausgaben und für Investitionen eingesetzt würden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
30.10.2025
4 min.
Flaute hält an: Deutsche Wirtschaft stagniert im Sommer
Lebensmittel und Dienstleistungen sind teils deutlich teurer als vor einem Jahr, das spüren die Menschen im Geldbeutel. (Symbolbild)
Die deutsche Wirtschaft steckt seit langem in der Krise. Auch das dritte Quartal hat nicht die erhoffte Trendwende gebracht. Volkswirte rechnen erst 2026 mit Aufschwung - dank staatlicher Milliarden.
Jörn Bender und Alexander Sturm, dpa
Von Tobias Peter
2 min.
12.11.2025
2 min.
Kommentar zum Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen: Welchen Herbst meint Friedrich Merz?
Meinung
Redakteur
Das Jahresgutachten 2025/26 des Sachverständigenrates, der sogenannten Wirtschaftsweisen.
Sachverständigenrat: Die Wirtschaft kommt weiterhin nicht aus der Krise
Tobias Peter
16:00 Uhr
2 min.
Helau Halsbrücke! Die schönsten Bilder vom Festumzug zum 40. HCC-Geburtstag
Bunt und vergnügt ging es am Samstag beim Faschingsumzug in Halsbrücke zu. Wer ist denn diesmal das Prinzenpaar?
Cornelia Schönberg, Marcel Schlenkrich
16:00 Uhr
4 min.
Kuhfladen für mehr Artenvielfalt: Wie schottische Hochlandrinder das Limbacher Teichgebiet bereichern
Zwei schottische Hochlandrinder leben seit September im Limbacher Teichgebiet.
Seit Sommer sind Wasserbüffel und schottische Hochlandrinder an Schimmels Teichen zu Hause. Ihr Alltag folgt einem festen Rhythmus. Damit tun sie Gutes für Flora und Fauna.
Julia Grunwald
15.11.2025
4 min.
Zwei Ausreißer im Erzgebirge: Fünfjährige aus Kindergarten in Oberwiesenthal ausgebüxt
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge.
Zwei Vorschulkinder haben in dieser Woche im Kurort am Fichtelberg für Aufregung gesorgt. Doch wie konnten die beiden unbemerkt verschwinden?
Antje Flath
Mehr Artikel