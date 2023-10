14 unkonventionelle Fragen an einen Spinnenforscher

Schätzungsweise 670 Spinnenarten gibt es in Sachsen. Detlef Tolke aus Meißen erforscht sie - und weiß nicht nur, wie man sie aus der Wohnung bekommt.

Hexen und Grusel-Geister stecken sich falsche Spinnen an. Der Ekel, manchmal sogar die Angst vor den Achtbeinern, ist weitverbreitet. Die meisten sehen Spinnen lieber tot als lebendig, zumindest in den eigenen vier Wänden. Doch die zarten Wesen haben auch Freunde - und Freundinnen! Etwa 20 Arachnologen gibt es in Sachsen.