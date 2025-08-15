Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • 25 Millionen Euro weg: Warum Krypto-Coup nicht geahndet wird

Wer seine Zugangsdaten weitergibt, riskiert den endgültigen Verlust seiner Kryptowerte - in solchen Fällen bestehen in der Regel weder Rückgabe- noch Entschädigungsansprüche.
Wer seine Zugangsdaten weitergibt, riskiert den endgültigen Verlust seiner Kryptowerte - in solchen Fällen bestehen in der Regel weder Rückgabe- noch Entschädigungsansprüche. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa/dpa-tmn
Wer seine Zugangsdaten weitergibt, riskiert den endgültigen Verlust seiner Kryptowerte - in solchen Fällen bestehen in der Regel weder Rückgabe- noch Entschädigungsansprüche.
Wer seine Zugangsdaten weitergibt, riskiert den endgültigen Verlust seiner Kryptowerte - in solchen Fällen bestehen in der Regel weder Rückgabe- noch Entschädigungsansprüche. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa/dpa-tmn
Finanzen
25 Millionen Euro weg: Warum Krypto-Coup nicht geahndet wird
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer mit anderen seine Sicherheitsschlüssel zur eigenen Krypto-Wallet teilt, läuft Gefahr, dass das Wissen missbraucht wird. Dem Rechtsstaat sind in so einem Fall die Hände gebunden. Wie kommt's?

Berlin/Braunschweig.

Zugangsschlüssel, Passwörter, Backups: Wer Kryptowerte besitzt, schützt diese in der Regel gut. Aber ist es clever, zum Beispiel für den Ernstfall die Zugangsdaten mit einer Vertrauensperson zu teilen? Eher nicht, zeigt ein Fall des Oberlandesgerichts Braunschweig (Az. 1 Ws 185/24), auf den das Rechtsportal anwaltauskunft.de verweist.

In dem konkreten Fall hatte ein Mann einen Dritten damit beauftragt, eine Kryptowallet für ihn einzurichten samt zugehöriger Seed Phrase, also einer Reihe von Wiederherstellungswörtern. Entgegen der Absprache behielt der Mann die Zugangsinformationen zur eingerichteten Wallet und soll diese später genutzt haben, um Kryptowährungen im Gesamtwert von rund 25 Millionen Euro auf andere Wallets zu übertragen.

Gericht kann keinen Straftatbestand ausmachen

Der Betrogene zog daraufhin vor Gericht, die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren ein und beantragte, Vermögen des Beklagten in Höhe von 2,5 Millionen Euro vorübergehend einzufrieren. Das Gericht lehnte die Klage jedoch ab und stellte fest, dass kein Anfangsverdacht für die Annahme einer Straftat bestehe.

Beim Zugriff auf die Wallet habe sich der Beschuldigte nicht strafbar gemacht, weil er die Passwörter rechtmäßig kannte und dieser auch keine technischen Schutzvorrichtungen umgangen habe. Auch ein Computerbetrug könne dem Mann nicht zur Last gelegt werden, da für Transaktionen von Kryptowerten über die Blockchain-Technologie keine Berechtigung durch den eigentlichen Eigentümer abgefragt wird, die der Beklagte hätte vortäuschen müssen. Zudem sei dem Mann auch datenschutzrechtlich nichts vorzuwerfen, weil die Protokollierung der Transaktion vom Netzwerk selbst und nicht von ihm vorgenommen wurde. Damit sind die übertragenen Kryptowerte weg, der Kläger ist ein Teil seines Vermögens los. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
2 min.
Kryptogeschäfte: Anleger durch neue Belegpflichten gefordert
Gewinne aus Kryptogeschäften können steuerpflichtig sein und müssen dem Finanzamt gemeldet werden.
Können Sie Ihre Kryptogeschäfte anhand von Screenshots oder Steuerreports belegen? Wenn nicht, sollten Sie schleunigst mit einer solchen Dokumentation beginnen - das Finanzamt verlangt diese.
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:30 Uhr
4 min.
BSV Sachsen Zwickau: Warum Trainer Norman Rentsch den schlechten Start gegen Leipzig wichtig fand
Mit sieben Toren war Laura Penzes am Donnerstag erfolgreichste Werferin des BSV Sachsen Zwickau im Testspiel gegen den HC Leipzig.
Knapp zwei Wochen bleiben den Bundesliga-Handballerinnen noch bis zum ersten Punktspiel in Oldenburg. Welche Mittel in der neuen Saison mehr Erfolge bringen könnten.
Anika Zimny
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
31.07.2025
2 min.
Selbstbefriedigung im Job rechtfertigt fristlose Kündigung
Wer bei der Selbstbefriedigung im Job beobachtet wird, kann wegen sexueller Belästigung und Arbeitszeitbetrug zur Rechenschaft gezogen werden - und die Kündigung erhalten.
Wer bei sexuellen Handlungen während der Arbeitszeit erwischt wird, kann dafür mit seinem Job bezahlen. Grund dafür ist nicht allein der erfolgte Arbeitszeitbetrug.
Mehr Artikel