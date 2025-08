3 Tipps wie Sie Ihren Bildungsurlaub angehen

In fast allen Bundesländern haben Beschäftigte die Möglichkeit, sich für einen Bildungsurlaub freistellen zu lassen. Worauf es bei Kurswahl, Absprachen und Finanzierung ankommt.

Berlin.

Ein Sprachkurs, Resilienz-Workshop oder Zeitmanagement-Seminar: In fast allen Bundesländern gibt es einen gesetzlich verankerten Anspruch darauf, sich für eine bestimmte Zeit für eine Weiterbildung freistellen zu lassen. In der Regel sind es fünf Tage pro Jahr oder zehn Tage innerhalb von zwei Jahren. Das heißt dann Bildungsurlaub oder Bildungsfreistellung. Nur in Bayern und Sachsen ist ein solcher Anspruch nicht vorgesehen.