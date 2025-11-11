89,90 Euro für nichts: Dubiose Abbuchungen bei rund 60 Bankkunden in Sachsen

Die Verbraucherzentrale erhält gehäuft Beschwerden zu einer Betrugsmasche, die Kunden verschiedenster Geldinstitute gleichermaßen trifft - und sagt, wie deren Opfer reagieren sollten.

89,90 Euro? Wofür ist das denn abgebucht worden? So oder ähnlich dürften sich in den vergangenen Monaten Dutzende sächsische Bankkunden über die Lastschrift einer Firma namens Megatipp Emergency Call Services gewundert haben. Im Verwendungszweck tauchte dabei oft die Website vorsorge-karte.com auf. Hinter der Masche steckten Betrüger, warnt...