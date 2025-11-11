Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • 89,90 Euro für nichts: Dubiose Abbuchungen bei rund 60 Bankkunden in Sachsen

Onlinebanking mit Notebook und Smartphone: Wer die unrechtmäßige Lastschrift von 89,90 Euro in seinen Kontobewegungen entdeckt, sollte so schnell wie möglich eine Rückbuchung veranlassen.
Onlinebanking mit Notebook und Smartphone: Wer die unrechtmäßige Lastschrift von 89,90 Euro in seinen Kontobewegungen entdeckt, sollte so schnell wie möglich eine Rückbuchung veranlassen. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Onlinebanking mit Notebook und Smartphone: Wer die unrechtmäßige Lastschrift von 89,90 Euro in seinen Kontobewegungen entdeckt, sollte so schnell wie möglich eine Rückbuchung veranlassen.
Onlinebanking mit Notebook und Smartphone: Wer die unrechtmäßige Lastschrift von 89,90 Euro in seinen Kontobewegungen entdeckt, sollte so schnell wie möglich eine Rückbuchung veranlassen. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Finanzen
89,90 Euro für nichts: Dubiose Abbuchungen bei rund 60 Bankkunden in Sachsen
Redakteur
Von Andreas Rentsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Verbraucherzentrale erhält gehäuft Beschwerden zu einer Betrugsmasche, die Kunden verschiedenster Geldinstitute gleichermaßen trifft - und sagt, wie deren Opfer reagieren sollten.

89,90 Euro? Wofür ist das denn abgebucht worden? So oder ähnlich dürften sich in den vergangenen Monaten Dutzende sächsische Bankkunden über die Lastschrift einer Firma namens Megatipp Emergency Call Services gewundert haben. Im Verwendungszweck tauchte dabei oft die Website vorsorge-karte.com auf. Hinter der Masche steckten Betrüger, warnt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
3 min.
Historischer Dampfzug kommt ins Vogtland
Lichterfahrten mit der Dampflok werden am Wochenende Hunderte nach Gunzen locken.
Lichterfahrten gegen das November-Nebelgrau: Dieses Konzept beschert den Gunzener Eisenbahnfans Jahr für Jahr viele Besucher. Am Wochenende ist es wieder soweit. Zudem warten zwei Vorträge auf Eisenbahnfans.
Daniela Hommel-Kreißl
23.02.2024
8 min.
Sächsische Sparer verlieren Zehntausende Euro an Kryptobetrüger
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: Kriminelle haben Kryptowährungen schon länger als Vehikel für Anlagebetrug entdeckt. Das bekommen auch Kleinanleger aus Sachsen zu spüren.
Ein Mann aus der Oberlausitz wollte Erspartes vermehren und büßte 60.000 Euro ein. Jasmin Trautloft von der Verbraucherzentrale Plauen erklärt die Abzockmasche.
Andreas Rentsch
14:00 Uhr
2 min.
„Verborgene Erinnerung“: Neue Ausstellung von André Uhlig in Hohenstein-Ernstthal
André Uhlig zeigt in der „Kleinen Galerie“ auch das Acrylbild „Wanderer in Böhmen“.
Der Landschaftsmaler und Grafiker André Uhlig zeigt ab Donnerstag rund 30 Arbeiten in der „Kleinen Galerie“. Zu sehen sind auch Kohlezeichnungen markanter Hohenstein-Ernstthaler Gebäude.
Cristina Zehrfeld
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
Mehr Artikel