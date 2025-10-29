Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Arbeiten im Ausland: Lohnt sich das für die Rente?

Anderes Land, anderes Rentenniveau: Wer im Ausland arbeitet, sichert sich unter Umständen auch dort Rentenansprüche.
Anderes Land, anderes Rentenniveau: Wer im Ausland arbeitet, sichert sich unter Umständen auch dort Rentenansprüche. Bild: Clara Margais/dpa/dpa-tmn
Anderes Land, anderes Rentenniveau: Wer im Ausland arbeitet, sichert sich unter Umständen auch dort Rentenansprüche.
Anderes Land, anderes Rentenniveau: Wer im Ausland arbeitet, sichert sich unter Umständen auch dort Rentenansprüche. Bild: Clara Margais/dpa/dpa-tmn
Finanzen
Arbeiten im Ausland: Lohnt sich das für die Rente?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Altersgrenze, Anspruch, Beitragshöhe: Die Rentenmodelle in Europa sind höchst unterschiedlich. Ob es sich also aus finanzieller Sicht lohnt, ins Ausland zu gehen, ist längst nicht immer gesagt.

Berlin.

Klingt aufregend, ist manchmal aber einfach notwendig: im Ausland zu arbeiten. Unter bestimmten Umständen erwerben Deutsche auf diese Weise auch Rentenansprüche in dem jeweiligen Land. Aber lohnt sich das finanziell?

In einigen Ländern gebe es höhere Renten als in Deutschland, sagt Andreas Irion vom Bundesverband der Rentenberater. Etwa in Österreich, der Schweiz und Schweden. Im Gegenzug zahlen Beschäftigte dort jedoch teilweise höhere Beiträge. Für die aktienbasierte Rente in Schweden ist zudem die Rendite ein entscheidender Faktor, der darüber entscheidet, ob sich die Auslandsaktivität gelohnt hat oder nicht.

Achtung: Woanders muss man teils länger arbeiten

Auch das sogenannte Renteneintrittsalter kann höher liegen. Betroffene müssten dann unter Umständen länger arbeiten, bevor Sie eine Altersrente bekommen. Es gibt jedoch Ausnahmen: In Frankreich können Beschäftigte schon mit 64 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen. In der Türkei ist es sogar möglich, sich ohne Erreichen eines Mindestalters in den Ruhestand zu verabschieden. 

Das Rentenniveau differiert ebenfalls von Land zu Land. Wegen der breiten Palette an Möglichkeiten sollten Beschäftigte sich über die Bedingungen im Zielland informieren, rät Irion. Ansonsten kann die Enttäuschung bei falschen Vorstellungen groß sein. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
24.10.2025
4 min.
Rente und Nebenjob: Was alles möglich ist
Wer neben der Rente arbeitet, kann sein Einkommen deutlich erhöhen.
Mit Mini-, Midi- oder Vollzeitjob die Rente aufbessern? Welche Regeln, Zuschläge und Stolperfallen Sie dabei kennen sollten.
Sabine Meuter, dpa
30.10.2025
5 min.
Auslandsrente erarbeitet? So fordern Sie Ihre Ansprüche ein
Rund um den Globus gearbeitet? Dann haben Sie unter Umständen auch in anderen Ländern als Deutschland Rentenansprüche erworben.
Wer im Ausland beruflich tätig gewesen ist, kann dort Rentenansprüche erworben haben. Die Voraussetzungen dafür können von Land zu Land unterschiedlich sein. Aber immerhin gibt es Hilfe im Inland.
Monika Hillemacher, dpa
Mehr Artikel