Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Arbeitsvertrag kündigen: Geht das auch digital?

Rauswurf per Mail? Eine Kündigung muss immer im Original vorliegen.
Rauswurf per Mail? Eine Kündigung muss immer im Original vorliegen. Bild: Nico Tapia/dpa-tmn
Johannes Schipp ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in Gütersloh.
Johannes Schipp ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in Gütersloh. Bild: Dieckmann-Fotodesign/dpa-tmn
Rauswurf per Mail? Eine Kündigung muss immer im Original vorliegen.
Rauswurf per Mail? Eine Kündigung muss immer im Original vorliegen. Bild: Nico Tapia/dpa-tmn
Johannes Schipp ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in Gütersloh.
Johannes Schipp ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in Gütersloh. Bild: Dieckmann-Fotodesign/dpa-tmn
Job & Karriere
Arbeitsvertrag kündigen: Geht das auch digital?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Arbeitsverträge können unter bestimmten Voraussetzungen digital abgeschlossen werden. Doch was gilt, wenn das Arbeitsverhältnis wieder beendet werden soll? Was Beschäftigte beachten sollten.

Gütersloh.

Die Kommunikation zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber findet mittlerweile häufig auf digitalen Wegen statt. Oftmals ist das auch ganz unproblematisch. Doch wie sieht es beim Thema Kündigung aus?

"Eine Kündigung ist nur in Schriftform und mit einer Originalunterschrift wirksam", stellt Johannes Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht, klar. Das schließt also nicht nur eine schriftliche Kopie aus. Auch jegliche Kündigung über digitale Kommunikationskanäle (Mail, Messenger, Fax etc.) ist somit unwirksam - egal, ob mit digitaler Signatur oder ohne. Die elektronische Form wird im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) explizit ausgeschlossen.

Und das gilt für beide Seiten: Stellt der Arbeitgeber eine Kündigung nur digital zu, ist sie ungültig. Aber auch Beschäftigte müssen ihrem Arbeitgeber das Original des unterschriebenen Schriftstücks ihrer Kündigung zukommen lassen, wenn sie ihr Arbeitsverhältnis rechtskräftig beenden wollen. Wer sicherstellen will, dass die Kündigung sicher ankommt, sollte sie entweder als Einschreiben verschicken oder direkt persönlich vorbeibringen.

Was tun, wenn die Kündigung digital kommt?

Schickt der Arbeitgeber das Kündigungsschreiben trotzdem digital oder nur als Kopie, ist die Kündigung generell zwar erst einmal unwirksam. Ignorieren sollte man das jedoch nicht einfach. Auch wenn das Arbeitsverhältnis bei einer unwirksamen Kündigung erstmal bestehen bleibt, hat der Arbeitgeber in den meisten Fällen die Absicht, das Arbeitsverhältnis tatsächlich zu beenden. Er kann eine Kündigung mit den geregelten Kündigungsfristen einfach erneut aussprechen und korrekt zustellen.

Deshalb kann es hilfreich sein, bereits bei der ungültigen Kündigung eine Kündigungsschutzklage einzureichen. Das Arbeitsgericht überprüft dann, ob die Beendigung des Arbeitsverhältnisses auch wirklich gerechtfertigt ist. Die Klage muss innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Kündigung eingereicht werden.

Zur Person: Johannes Schipp ist Fachanwalt für Arbeitsrecht, Mitglied im Deutschen Anwaltverein (DAV) und war bis 2021 Vorsitzender des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im DAV. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19:51 Uhr
2 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt beim Absturz über Schöneck - Rettungskräfte suchen mit Wärmebildkamera und Drohne
Update
Von Wohlbach aus wurde der Rettungseinsatz koordiniert.
Am Abend hat von Wohlbach aus die Suche nach einem abgestürzten Objekt begonnen. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt. Was bislang bekannt ist.
Florian Wißgott
17.11.2025
3 min.
Ermittler rätseln über Istanbul-Fall - Vater in Klinik
Das Hotel in dem die Familie übernachtete, wurde versiegelt.
Streetfood, Bäcker, Hotel? Nach dem Tod einer deutschen Frau und ihrer beiden Kinder in Istanbul verfolgt die Polizei mehrere Spuren. Was steckt hinter den mysteriösen Todesfällen?
10.11.2025
2 min.
Kann der Chef ein Gespräch mit dem Betriebsrat verbieten?
Der Betriebsrat vertritt die Interessen der Arbeitnehmer.
Gibt es Probleme am Arbeitsplatz, ist der Betriebsrat häufig Anlaufstelle Nummer eins. Er vertritt die Interessen der Beschäftigten. Aber darf die Führungskraft die Kommunikation verhindern?
03.11.2025
2 min.
Habe ich Anspruch auf Weihnachtsgeld?
Ob es Weihnachtsgeld gibt oder nicht, kann im Tarif- oder Arbeitsvertrag festgehalten sein.
Schöne Bescherung vom Arbeitgeber: Weihnachtsgeld bereitet allen eine Freude. Doch einen Anspruch gibt es nicht in allen Fällen.
17.11.2025
2 min.
Was hilft, wenn mich das Aussehen einer Narbe belastet?
Es geht nicht nur ums Aussehen: Narben, die unschön verheilen, sind manchmal auch ein medizinisches Problem.
Ob im Gesicht oder auf der Hand: Wer mit auffälligen Narben durchs Leben geht, hat das Gefühl, dass alle dorthin schauen - das kann belasten. Was dann hilft.
15:00 Uhr
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
Mehr Artikel