Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Auf frischer Tat ertappt: Darf ich den Täter festhalten?

Jemanden gegen dessen Willen festhalten? Hat jemand zuvor eine Straftat begangen, dürfen couragierte Bürgerinnen und Bürger tatsächlich von einer Jedermann-Festnahme Gebrauch machen.
Jemanden gegen dessen Willen festhalten? Hat jemand zuvor eine Straftat begangen, dürfen couragierte Bürgerinnen und Bürger tatsächlich von einer Jedermann-Festnahme Gebrauch machen. Bild: Axel Heimken/dpa/dpa-tmn
Jemanden gegen dessen Willen festhalten? Hat jemand zuvor eine Straftat begangen, dürfen couragierte Bürgerinnen und Bürger tatsächlich von einer Jedermann-Festnahme Gebrauch machen.
Jemanden gegen dessen Willen festhalten? Hat jemand zuvor eine Straftat begangen, dürfen couragierte Bürgerinnen und Bürger tatsächlich von einer Jedermann-Festnahme Gebrauch machen. Bild: Axel Heimken/dpa/dpa-tmn
Finanzen
Auf frischer Tat ertappt: Darf ich den Täter festhalten?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mutig oder töricht, erlaubt oder nicht? Will sich ein Täter nach Begehung einer Straftat aus dem Staub machen, kitzelt es so manchen Zeugen in den Fingern. Aber wer darf überhaupt festnehmen?

Freiburg.

Jemanden gegen seinen Willen festhalten? Das sollte man besser nicht tun. Denn das ist eine strafbare Freiheitsberaubung. So etwas kann mit mehrjähriger Haftstrafe oder Geldstrafe belegt werden. Anders sieht es allerdings aus, wenn die festgehaltene Person vorher eine Straftat verübt hat.

"Jedermann darf eine auf frischer Tat ertappte Person vorläufig festnehmen und festhalten", sagt Rechtsanwalt Christian Rode, Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im Deutschen Anwaltverein. 

Wer also jemanden dabei beobachtet, wie er etwa jemand anderen schlägt oder eine Fensterscheibe einwirft, darf diese Person bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Diese Maßnahme, die die Strafprozessordnung vorsieht, soll es den Ermittlern später erleichtern, dessen Tatbeteiligung festzustellen, so Rode.

Option birgt in der Praxis große Gefahren

In der Praxis tatsächlich von diesem Recht Gebrauch zu machen, empfiehlt der Fachanwalt für Strafrecht allerdings nicht. "Auch die Polizei warnt davor zu Recht", sagt er. "Die sagt: Überlass das den Profis." Denn ist das Gegenüber alkoholisiert, steht unter Drogeneinfluss, ist enthemmt und womöglich sogar körperlich überlegen, kann der Versuch schnell nach hinten losgehen. Dann wird man auf einmal selbst zur Zielscheibe.

Besser also: die Polizei informieren und sich selbst in Sicherheit begeben. Außerdem sollte man sich die Tätermerkmale gut einprägen und diese im Idealfall direkt notieren oder ins Telefon sprechen. So kann man der Polizei später noch immer wichtige Informationen als Zeuge liefern. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
06:00 Uhr
4 min.
Trick or Treat: Was an Halloween erlaubt ist - und was nicht
Halloween: Gruselig kostümieren ist in Ordnung, anderen Streiche zu spielen, kann aber Grenzen überschreiten.
Zahnpasta unter der Türklinke, abgelaufene Süßigkeiten und Verletzung der Aufsichtspflicht: An Halloween kann man rechtlich schnell mal danebengreifen. Wer um mögliche Fehler weiß, kann sie vermeiden.
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
31.10.2025
7 min.
Straftat beobachtet? So verhalten sich Zeugen richtig
Notruf wählen! Wer Zeuge einer Straftat wird, sollte umgehend Hilfe holen.
Zeugen sind für die Polizei nach Straftaten von entscheidender Bedeutung - aber nur, wenn sie Details richtig erinnern und sich zu erkennen geben. Wie sich Beobachter im Ernstfall richtig verhalten.
Christoph Jänsch, dpa
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
Mehr Artikel