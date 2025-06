Bestseller-Autorin Anne Dittmann: Wie aus kleinen Jungs verantwortungsbewusste Männer werden

Chemnitz. Wer heute Söhne hat, steht vor besonderen Herausforderungen. Das weiß auch Journalistin und Mutter Anne Dittmann. Ein Interview über Vorbilder, Verweichlichung und Geschlechterklischees, die gefährlich sind.

„Freie Presse“: Frau Dittmann, die Gewalt an Frauen nimmt zu, Belästigungen sind trotz #Metoo immer noch häufig, und nicht nur in den sozialen Medien wird „toxische Männlichkeit“ diskutiert. Was ist denn da bloß schiefgelaufen in der Erziehung von Söhnen?