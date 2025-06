Boden, Haus, Sonderwünsche: Wofür Grunderwerbsteuer anfällt

Alles aus einer Hand: Mit Hilfe eines Bauträgers zu bauen, kann für Käuferinnen und Käufer bequem sein. Was aber wichtig zu wissen ist: Die Grunderwerbsteuer kann dann höher ausfallen.

Berlin.

Zwischen 5,0 und 6,5 Prozent: So viel Aufschlag ist beim Immobilienkauf für die Grunderwerbsteuer einzukalkulieren - jedenfalls in den meisten Bundesländern. In Bayern liegt die Steuerlast mit 3,5 Prozent deutlich niedriger. Was viele nicht wissen: Wer Grundstück und darauf noch zu errichtendes Wohnhaus über einen Bauträger kauft, muss die Grunderwerbsteuer nicht nur auf den Kaufpreis von Grund und Boden, sondern auch für den des Hauses entrichten. Doch das ist nicht alles.