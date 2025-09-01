Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Bundesagentur: Neues Berufsportal für junge Menschen online

Das neue Portal mein-beruf.de bietet jungen Menschen Berufsüberblicke sowie Bewerbungstipps und Übersichten über die verschiedenen Studienfächer.
Das neue Portal mein-beruf.de bietet jungen Menschen Berufsüberblicke sowie Bewerbungstipps und Übersichten über die verschiedenen Studienfächer.
Job & Karriere
Bundesagentur: Neues Berufsportal für junge Menschen online
Was mache ich nach der Schule, welcher Job passt zu mir und wie bewerbe ich mich erfolgreich? Antworten auf diese und andere Fragen gibt eine neu gestaltete Webseite der Bundesagentur für Arbeit.

Nürnberg.

Gebündelt und neu aufgemacht: Das Online-Portal der Bundesagentur für Arbeit (BA) "mein-beruf.de" ersetzt künftig die Webseiten "abi.de" und "planet-beruf.de". Deren bisherige Inhalte wurden aktualisiert und aufbereitet und sind nun mit dem neuen Portal an einem Ort zu finden. Wer die früheren Webseiten aufruft, wird direkt weitergeleitet.

Von Planlosigkeit hin zur Bewerbung

Das neue Portal hält sämtliche Themen rund um den Berufseinstieg parat. Angefangen von "Noch planlos - und jetzt?" bis hin zu konkreten Bewerbungstipps können sich junge Menschen durch die verschiedensten Themen klicken.

Zum Beispiel Interessen und Möglichkeiten ausloten, sich um ein Praktikum kümmern, in Berufsfeldern stöbern und das richtige Studienfach oder die passende Ausbildung finden. Die Webseite soll die ebenfalls angebotene persönliche Berufsberatung ergänzen.

Auch Infos für Eltern und Lehrer

Laut BA soll das Portal in der Folge noch weitere interaktive Funktionen bekommen. Die Webseite bietet außerdem Materialien für Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer. Unter "Einfach erklärt" sind darüber hinaus Inhalte aus dem Portal in einfacher Sprache zusammengefasst. (dpa)

