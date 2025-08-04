Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Darf ich im Notfall ans Sparbuch des Kindes?

Knapp bei Kasse und sich am Sparbuch des Kindes bedienen? Das geht generell nicht, aber es gibt Ausnahmen.
Knapp bei Kasse und sich am Sparbuch des Kindes bedienen? Das geht generell nicht, aber es gibt Ausnahmen. Bild: Canva
Knapp bei Kasse und sich am Sparbuch des Kindes bedienen? Das geht generell nicht, aber es gibt Ausnahmen.
Knapp bei Kasse und sich am Sparbuch des Kindes bedienen? Das geht generell nicht, aber es gibt Ausnahmen. Bild: Canva
Familie
Darf ich im Notfall ans Sparbuch des Kindes?
Redakteur
Von Sylvia Miskowiec
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dresden. Der Kredit drückt, die unvorhergesehene Autoreparatur kostet – und auf dem Sparbuch des Kindes liegen Tausende Euro. Einfach abheben, merkt ja keiner? Familienrechtsanwältin Karin Meyer-Götz aus Dresden erklärt, was die Konsequenzen wären.

„Freie Presse“: Frau Meyer-Götz, angenommen, ich bin etwas knapp bei Kasse und bediene mich am Sparkonto meines Sohnes. Darf ich das?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
11.07.2025
7 min.
Justizministerin über Kinder als Intensivtäter: „Man kann auch die Eltern in Mithaftung nehmen“
Justizministerin Constanze Geiert: „Integration leben, aber Strafffällige konsequent abschieben“.
Bis zu ihrer Berufung in die Staatsregierung hatte niemand Constanze Geiert auf dem Zettel: Sachsens Justizministerin über minderjährige Täter, einen Brennpunkt in Aue, DNA-Tests zur geografischen Herkunft und warum es für Behörden so schwer ist, Kinderporno-Netzwerken auf die Spur zu kommen.
Tobias Wolf
09.06.2025
7 min.
Bestseller-Autorin Anne Dittmann: Wie aus kleinen Jungs verantwortungsbewusste Männer werden
Anne Dittmann ist selbst Mutter eines Sohnes.
Wer heute Söhne hat, steht vor besonderen Herausforderungen. Das weiß auch Journalistin und Mutter Anne Dittmann. Ein Interview über Vorbilder, Verweichlichung und Geschlechterklischees, die gefährlich sind.
Sylvia Miskowiec
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
Mehr Artikel