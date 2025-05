Die Familienkolumne: All Inclusive

Wer im Familienhotel Urlaub macht, bekommt mehr gratis dazu, als er sich vorher so gedacht hat. Eine Betrachtung aus dem Speisesaal.

So ein Urlaub mit All Inclusive ist ja sehr angenehm. Man muss sich keine Gedanken um das Essen machen und weder Getränke aufs Hotelzimmer schleppen, noch horrende Summen für ein Glas stilles Wasser ausgeben, das am Ende sowieso nur zur Hälfte getrunken und dann quer über den Tisch geschüttet wird.