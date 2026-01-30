MENÜ
  • Die Familienkolumne: Auf der Suche nach der Me-Time

Wo bleibt die Me-Time???
Wo bleibt die Me-Time???
Meinung
Familie
Die Familienkolumne: Auf der Suche nach der Me-Time
Von Roxana Hofmann
Mein Mama-Leben unterscheidet sich doch sehr von der rosaroten Scheinwelt auf Social Media. Wann hatte ich noch mal mein letztes Päuschen?

Me-Time, jeder spricht von Me-Time. Vor allem online und unter Müttern ist es - neben Stillen, Schlaf und gesunder Ernährung - das Thema. Mama-Me-Time, Mama-Selfcare, Mama-Wellness, um nur ein paar solcher Begriffe zu nennen.
