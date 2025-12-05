Die Familienkolumne: Bei uns wohnt jetzt der Wichtel-Elf

Familie
Was tut man nicht alles für die lieben Kleinen, vor allem in der Vorweihnachtszeit! Aber aus so mancher Nummer kommt man dann auch nicht mehr raus. Zumindest nicht so einfach.
Der Dezember ist da und mit ihm kommen allerhand Magie, Basteleien und Bäckereien, Geschenke - und der Wichtel. Er schlägt sich in der Vorweihnachtszeit einfach ein Loch in die Wand und baut seine Behausung dort hinein. Und weil er einen komplett verschobenen Tag-Nacht-Rhythmus hat (klar, er kommt ja auch vom Nordpol - da ticken die Uhren...
