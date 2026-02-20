Die Familienkolumne: Besser Olympia gucken als gar kein Sport

Familie
Mein Sohn hat eine „Challenge“ gewonnen, mir dagegen reichen die Herausforderungen des Alltags. Oder werde ich doch noch Bobfahrerin?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich schon einmal über das Fußballcamp geschrieben habe. Wahrscheinlich in den letzten Herbstferien: Großes Gewusel auf dem Fußballplatz. Jetzt, in den Winterferien, haben unsere Jungs ein Ferienprogramm in der Halle mitgemacht. Drei Tage Fußball nonstop. Vielleicht wurden auch andere Fertigkeiten...
