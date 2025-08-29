Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Die Familienkolumne: Das Spardosen-Geheimnis

Roxana und ihre Familie.
Roxana und ihre Familie. Bild: Illustration: Maria Constantino
Roxana und ihre Familie.
Roxana und ihre Familie. Bild: Illustration: Maria Constantino
Familie
Die Familienkolumne: Das Spardosen-Geheimnis
Von Roxana Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kinder haben Geheimnisse. Meine auch. Wenn etwas „gar nicht schlimm“ sei, werde ich ab demnächst hellhörig.

Es gibt unzählige Situationen mit Kindern, auf die man nicht vorbereitet ist. Und noch mal so viele Situationen, in denen Eltern nur Bahnhof verstehen. Vor gut einem Jahr hatten wir genau eine solche Begebenheit, die mich im ersten Moment ratlos zurückließ, sich Wochen später allerdings aufklärte und über die ich bis heute lachen muss.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
3 min.
Die Familienkolumne: „Zwei Stunden in der Hölle!“
Roxana und ihre Familie.
Selfies lassen Nasen viel größer erscheinen. Auch deswegen scheuche ich meine Familie zweimal pro Jahr zum Fotografen - und fühle mich mal wieder wie ein Dompteur in der Manege.
Roxana Hofmann
14:39 Uhr
3 min.
Jude Law: Keine Angst vor Putin
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.
01.08.2025
3 min.
Die Familienkolumne: Vier Wochen Ausnahmezustand
Happy wieder daheim!
Vier Wochen USA-Urlaub sind nun zu Ende. Am Ende bleiben die lustigsten Dinge in Erinnerung.
Roxana Hofmann
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel