Die Familienkolumne: Der erste Urlaub zu fünft

Das Baby schimpft, weil die Windel voll ist. Kind 2 hat Hunger, Kind 1 mault, Mann ist genervt, ich kann nichts dafür. So beginnt unser Urlaub.

Wir sind in den Osterurlaub gefahren. Während ich diese Zeilen schreibe, sind wir gerade mal ein paar Stunden hier. In einem Familienhotel in dem wirklich alles auf Kinder ausgelegt ist: das Essen, die Aktivitäten, die Betreuung, die gesamte Einrichtung. Im Bad gibt es zwei Waschbecken – eins für Große und eins für Kleine. Gitterbett,...