  • Die Familienkolumne: Feuerwerk gehört zu Silvester einfach dazu? Für mich nicht!

Eva-Maria Hommel wünscht sich ein neues Jahr, in dem es seltener kracht.
Bild: Illustration: Maria Costantino
Eva-Maria Hommel wünscht sich ein neues Jahr, in dem es seltener kracht.

Meinung
Familie
Die Familienkolumne: Feuerwerk gehört zu Silvester einfach dazu? Für mich nicht!
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Ich bin kein großer Fan der Böllerei, und meine Kinder auch nicht. Trotzdem freuen wir uns auf Silvester. Und zum Thema Feuerwerk habe ich einen Vorschlag.

Als ich ein Kind war, war Silvester für mich der drittschönste Tag im Jahr, gleich nach Weihnachten und Geburtstag. Wir feierten immer mit der ganzen Familie, Cousins und Kusinen. Elf Kinder waren dabei, wir spielten die ganze Nacht. Das beste aber war dieser Satz der Eltern: „Heute dürft ihr aufbleiben, bis ihr umfallt.“ Niemand schickte...
Von Eva-Maria Hommel
3 min.
28.11.2025
3 min.
Die Familienkolumne: Leise pieselt das Reh...
Meinung
Redakteur
Weihnachtslieder sind zum Singen da, findet Familie Hommel.
Die Welt verändert sich rasend schnell, aber manche Dinge bleiben über Generationen erhalten. Zum Beispiel Quatsch-Weihnachtslieder.
Eva-Maria Hommel
