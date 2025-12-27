Die Familienkolumne: Feuerwerk gehört zu Silvester einfach dazu? Für mich nicht!

Ich bin kein großer Fan der Böllerei, und meine Kinder auch nicht. Trotzdem freuen wir uns auf Silvester. Und zum Thema Feuerwerk habe ich einen Vorschlag.

Als ich ein Kind war, war Silvester für mich der drittschönste Tag im Jahr, gleich nach Weihnachten und Geburtstag. Wir feierten immer mit der ganzen Familie, Cousins und Kusinen. Elf Kinder waren dabei, wir spielten die ganze Nacht. Das beste aber war dieser Satz der Eltern: „Heute dürft ihr aufbleiben, bis ihr umfallt.“ Niemand schickte... Als ich ein Kind war, war Silvester für mich der drittschönste Tag im Jahr, gleich nach Weihnachten und Geburtstag. Wir feierten immer mit der ganzen Familie, Cousins und Kusinen. Elf Kinder waren dabei, wir spielten die ganze Nacht. Das beste aber war dieser Satz der Eltern: „Heute dürft ihr aufbleiben, bis ihr umfallt.“ Niemand schickte...