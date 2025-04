Die Familienkolumne: Fußball-Mutti

Bevor ich Kinder hatte, gab es so einige Dinge, die ich freimütig behauptet habe. Zum Beispiel, dass ich niemals auf irgendwelchen Fußballplätzen herumstehen würde. Es kam anders.

Ich bin die Fußball-Mutti. Die, die immer gesagt hat „Hoffentlich spielt der Kurze mal kein Fußball. Ich mag mir nicht jedes Wochenende auf irgendeinem Sportplatz die Beine in den Bauch stehen, frierend oder schwitzend und Bockwurst oder Kuchen in mich hineinstopfen.“ Nun ja. Hat nicht ganz so geklappt.