Die Familienkolumne: Generationskonflikt? Ohne mich!

Die Diskussion um Boomer und Gen Z ist meiner Meinung nach Quatsch. Aber was weiß ich schon darüber. Ich bin schließlich noch jung.

Neulich fragte mich die Große (12): „Bin ich eigenlich Generation Z oder Alpha?“ Ich zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung. Wann haben wir eigentlich angefangen, uns nach Altersgruppen zu klassifizieren und mit Buchstaben zu bezeichnen? Wie kommt man auf die Idee, dass Menschen viel miteinander gemeinsam haben, nur weil ihre... Neulich fragte mich die Große (12): „Bin ich eigenlich Generation Z oder Alpha?“ Ich zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung. Wann haben wir eigentlich angefangen, uns nach Altersgruppen zu klassifizieren und mit Buchstaben zu bezeichnen? Wie kommt man auf die Idee, dass Menschen viel miteinander gemeinsam haben, nur weil ihre...