MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Die Familienkolumne: Hauptsache, das Baby schläft!

Roxana und ihre Familie.
Roxana und ihre Familie. Bild: Maria Constantino
Roxana und ihre Familie.
Roxana und ihre Familie. Bild: Maria Constantino
Meinung
Familie
Die Familienkolumne: Hauptsache, das Baby schläft!
Von Roxana Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Manches bleibt auch in neuen Zeiten beim Alten: Babys schlafen in Kinderwägen. Aber das muss man erstmal herausfinden.

Babyschlaf ist ein Mysterium. Punkt. Immer wenn ich denke, dass ich es verstanden habe und genau weiß, was bei welchem Kind wie am besten funktioniert, kommt der Mann im Mond und belehrt mich eines Besseren. Ob es nun an einem Entwicklungssprung, einer Schlafregression, weiter wachsenden Fähigkeiten des Kindes, einer Impfung, dem falschen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.12.2025
3 min.
Die Familienkolumne: Wenn Mama nicht funktioniert, fällt Weihnachten aus
Und wie magisch wird Euer Weihnachten?
Es gibt diesen unausgesprochenen Gesellschaftsvertrag: Weihnachten findet immer statt. Ohne Wenn und Aber. Egal, ob mit oder ohne Schnee, ob das Budget es hergibt oder die Stimmung dafür vorhanden ist.
Roxana Hofmann
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
Von Roxana Hofmann
3 min.
02.01.2026
3 min.
Die Familienkolumne: Zwischen Chaos und Stille
Meinung
Die Feiertage gleichen einem Familienmarathon.
Es ist geschafft! Weihnachten ist gefeiert. Worauf wir wochenlang hingefiebert haben, ist ruckzuck vorbei.
Roxana Hofmann
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
Mehr Artikel