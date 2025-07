Die Familienkolumne: Im Urlaub ins Krankenhaus - warum nicht?

Die Sommerferien sind angeblich die schönste Zeit des Jahres. Langweilig wird es mit unserer Familie jedenfalls nicht. Auch der diesjährige Urlaub war wieder in mehrfacher Hinsicht abwechslungsreich.

Mittelsachsen. Der Familienurlaub ist bei uns mit liebgewonnenen Ritualen verbunden. Nun will ich gar nicht von der rituellen Hektik kurz vor Abfahrt reden oder den traditionellen Batterieproblemen unseres Autos. Das Auto hat doch nur eine pubertäre Phase (Oder ist es Altersstarrsinn?), und außerdem wollten wir ja ohnehin mit dem Zug fahren.

Das Schönste am Urlaub ist, wenn man merkt, dass man es unglaublicherweise geschafft hat, loszufahren. Manchmal dauert es ein wenig, bis diese Erkenntnis ins Bewusstsein eingesickert ist.

Bei mir war es so weit, als wir in Köln die Hohenzollernbrücke überquerten und ich mal wieder erleichtert war, dass wir nicht versehentlich in den Dom hineinfuhren, obwohl er doch direkt neben den Bahnhof gebaut wurde. Genauer gesagt, war es wohl umgekehrt.

Das Schönste an Köln ist ja, dass es auf dem Weg nach Holland liegt, und dort wollten wir hin. Nicht ohne an der Zwischenstation die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu besichtigen: den Dom, das Schokoladenmuseum und die Notdienstpraxis in der Uniklinik.

Und damit komme ich zu einem weiteren Ferienritual der Familie Hommel: Wir besichtigen gerne Krankenhäuser.

Schuld an solchen Zwischenfällen ist man natürlich nie selbst. Schuld sind zum Beispiel Glasscherben, die sich in Müllbeuteln oder malerischen Badeseen verstecken. Seitdem weiß ich, was auf Italienisch „Das ist nicht so schlimm, das nähen wir ohne Betäubung“ heißt, und trage als Erinnerung eine Narbe am rechten Arm. Dagegen finden sich am Fuß unserer Großen (12) keine Spuren mehr von dem sehr kurzen Badeausflug in der Toskana.

Manchmal waren auch die Zecken schuld. Inzwischen weiß ich, dass es nicht so schlimm ist, wenn das Kauwerkzeug stecken bleibt. Aber richtig schön ist es halt auch nicht...

Dieses Mal liegt die Schuld bei einer erzgebirgischen Mücke, Personalien unbekannt. Zwei Wochen nach der unfreiwilligen Begegnung mit ihr zeigte sich ein sehr großer, sehr roter Fleck an meinem Bein. Genau am ersten Urlaubstag. Zum Glück sagte der Kölner Bereitschaftsarzt nicht „Et hätt noch immer jot jejange“, sondern verschrieb mir ein Medikament.

Weitere Tipps sind in meinem Guide Michelin der schönsten Krankenhäuser Europas zu finden. Ganz vorn steht das Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo in Venedig, das sich in einem prächtigen Gebäude der italienischen Frührenaissance befindet und in dem Harnwegsinfekte bei Kleinkindern ausgezeichnet behandelt werden. Auch Burglengenfeld in der Oberpfalz hat ein hübsches Krankenhaus. Und eingewachsene Fingernägel können weh tun.

Ich höre jetzt besser auf. Nur eins noch: Unsere Familie hat noch ein weiteres Urlaubsritual. Wir schauen traditionell der deutschen Fußball-Nationalmannschaft dabei zu, wie sie gegen Spanien aus der EM fliegt. Vor einem Jahr waren es die Männer, dieses Jahr die Frauen. Immerhin: Vor dem Fernseher kann man sich nicht so leicht verletzen. (eva)

Bild: Mark Frost Bild: Mark Frost

Eva-Maria Hommel, Jahrgang 1984, ist Redakteurin bei der „Freien Presse“. Sie wollte schon immer drei Kinder, und so ist es auch gekommen. Das (Familien)Leben hält viele Überraschungen bereit - einige davon sind Thema dieser Kolumne.