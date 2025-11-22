Die Familienkolumne: Krank sein mit Kindern – ein Erfahrungsbericht

Es ist wieder soweit: Das Laub fällt von den Bäumen, die Tage werden kürzer, drinnen ist es gemütlich und die Regale sind gut gefüllt mit Fiebersaft, Hustenpastillen und jeder Menge Taschentüchern.

Herbstwetter heißt Erkältungszeit. Und mit drei Kindern ist es quasi unmöglich, der Krankheitswelle zu entkommen. Eine nimmt man auf jeden Fall mit. Herbstwetter heißt Erkältungszeit. Und mit drei Kindern ist es quasi unmöglich, der Krankheitswelle zu entkommen. Eine nimmt man auf jeden Fall mit.