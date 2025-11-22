Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Die Familienkolumne: Krank sein mit Kindern – ein Erfahrungsbericht

In Roxanas Familie sind gerade alle wieder gesund – noch.
In Roxanas Familie sind gerade alle wieder gesund – noch. Bild: Maria Constantino
In Roxanas Familie sind gerade alle wieder gesund – noch.
In Roxanas Familie sind gerade alle wieder gesund – noch. Bild: Maria Constantino
Meinung
Familie
Die Familienkolumne: Krank sein mit Kindern – ein Erfahrungsbericht
Von Roxana Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist wieder soweit: Das Laub fällt von den Bäumen, die Tage werden kürzer, drinnen ist es gemütlich und die Regale sind gut gefüllt mit Fiebersaft, Hustenpastillen und jeder Menge Taschentüchern.

Herbstwetter heißt Erkältungszeit. Und mit drei Kindern ist es quasi unmöglich, der Krankheitswelle zu entkommen. Eine nimmt man auf jeden Fall mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.10.2025
3 min.
Die Familienkolumne: Wenn Baby isst und die Nudel fliegt
Roxana und ihre Familie - wenn nicht gerade eine Nudel durch die Gegend fliegt.
Es gibt Momente im Leben einer Mutter, auf die man sich ja naiv freut. Und dann steht man plötzlich mittendrin und fragt sich, ob man bei der versteckten Kamera gelandet ist. Beim Essen beispielsweise.
Roxana Hofmann
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
07.11.2025
3 min.
Die Familienkolumne: Phasen einer Elternschaft
Babys haben Entwicklungsschübe - Roxana geht damit nun in Runde drei.
Unser Baby ist in einer anstrengenden Phase: Es schläft kaum und braucht immer meine Nähe. Manchmal frage ich mich wirklich: „Wie haben unsere Eltern oder Großeltern das früher eigentlich gemacht?“
Roxana Hofmann
Mehr Artikel