Die Familienkolumne: Mein erstes Kind hatte Fell

Lange bevor die Kinder geboren wurden, war ich eine Familie - mit meinem Hund Barney. Geblieben sind uns fröhliche Erinnerungen an ihn. Und eine dunkle Spur an der Garage.

Die Gartensaison ist gestartet. Überall hört man wieder Rasenmäher, sieht Menschen knietief im Bett stehen, und der Grillduft verfolgt einen bis in den kleinsten Winkel des Hauses. So auch bei uns. Ich persönlich liebe diese Zeit, weil sie so vieles einfacher macht. Kinder anziehen gleicht nun nicht mehr einem Kampf mit dem Alligator. Man...