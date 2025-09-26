Die Familienkolumne: Mütter sind die wahren Superheldinnen

Als Mama bewege ich mich ständig zwischen Dramen und Glücksgefühlen. Bei uns ist das gelebte Chaos zuhause. Zum Glück!

Manchmal frage ich mich, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich nicht Mama geworden wäre. Ich hätte morgens Zeit, meinen Kaffee warm zu trinken, würde in schicken Outfits ins Büro spazieren und die größte Aufregung des Tages wäre ein streikender Drucker. Stattdessen stehe ich 6.58 Uhr in der Küche, diskutiere mit einer Dreijährigen...