Regionale Nachrichten und News
  • Die Familienkolumne: Phasen einer Elternschaft

Babys haben Entwicklungsschübe - Roxana geht damit nun in Runde drei.
Familie
Die Familienkolumne: Phasen einer Elternschaft
Von Roxana Hofmann
Unser Baby ist in einer anstrengenden Phase: Es schläft kaum und braucht immer meine Nähe. Manchmal frage ich mich wirklich: „Wie haben unsere Eltern oder Großeltern das früher eigentlich gemacht?“

Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass sich Elternschaft in den letzten Jahren sehr stark verändert hat. Seien es die vielfältigen Infos, die man heute einfach an jeder Ecke gefragt oder ungefragt bekommt. Oder dass wir die erste Generation sind, die wirklich frei und unabhängig entscheiden kann, wie sie ihr Leben mit oder ohne Kinder...
12:09 Uhr
3 min.
Gabriel: Keine enge Zusammenarbeit bei Nord Stream 2
Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagte vor dem Untersuchungsausschusses zur Stiftung Klima- und Umweltschutz MV in Schwerin aus.
Sigmar Gabriel sieht beim Nord-Stream-2-Projekt keine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Der Ex-Minister spricht aber von Fehlern im Umgang mit Russland.
24.10.2025
3 min.
Die Familienkolumne: Wenn Baby isst und die Nudel fliegt
Roxana und ihre Familie - wenn nicht gerade eine Nudel durch die Gegend fliegt.
Es gibt Momente im Leben einer Mutter, auf die man sich ja naiv freut. Und dann steht man plötzlich mittendrin und fragt sich, ob man bei der versteckten Kamera gelandet ist. Beim Essen beispielsweise.
Roxana Hofmann
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
12:15 Uhr
1 min.
Leitung beschädigt: Gas-Leck in Limbach-Oberfrohna
In der Dorotheenstraße ist am Freitag Gas aus einer Leitung getreten.
In der Dorotheenstraße wurde am Freitagmorgen eine Gasleitung beschädigt. Mehrere Hausanschlüsse sind davon betroffen.
Julia Grunwald
10.10.2025
3 min.
Die Familienkolumne: Woher nehmen meine Kinder bloß ihre Energie?
Auch Roxanas Kinder sind Energiebündel.
Meine drei Kinder sind echte Stehauf-Männchen. Ich hingegen bin schon zufrieden, wenn alle überleben und es irgendwo einen Kaffee für mich gibt.
Roxana Hofmann
