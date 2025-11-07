Die Familienkolumne: Phasen einer Elternschaft

Unser Baby ist in einer anstrengenden Phase: Es schläft kaum und braucht immer meine Nähe. Manchmal frage ich mich wirklich: „Wie haben unsere Eltern oder Großeltern das früher eigentlich gemacht?“

Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass sich Elternschaft in den letzten Jahren sehr stark verändert hat. Seien es die vielfältigen Infos, die man heute einfach an jeder Ecke gefragt oder ungefragt bekommt. Oder dass wir die erste Generation sind, die wirklich frei und unabhängig entscheiden kann, wie sie ihr Leben mit oder ohne Kinder...