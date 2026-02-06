MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Die Familienkolumne: Pokémon auf dem Gullydeckel? Na klar!

Bei Familie Hommel zu Hause wohnen viele kleine Monster.
Bei Familie Hommel zu Hause wohnen viele kleine Monster. Bild: Illustration: Maria Costantino
Bei Familie Hommel zu Hause wohnen viele kleine Monster.
Bei Familie Hommel zu Hause wohnen viele kleine Monster. Bild: Illustration: Maria Costantino
Meinung
Familie
Die Familienkolumne: Pokémon auf dem Gullydeckel? Na klar!
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hier geht es schon wieder um die kleinen Geldbringer aus Japan. Und das hat einen bestimmten Grund.

Ich habe schon einmal über Pokémon geschrieben. Jetzt wärme ich das Thema wieder auf. Aber ich würde sagen, das ist okay. Schließlich machen die Pokémon-Hersteller seit 30 Jahren nichts anderes: Sie erfinden neue Taschenmonster. Und Spielkonsolen, auf denen die Monsterspiele gespielt werden können. Und Spiele für diese Konsolen. Und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:18 Uhr
3 min.
Unwetterwarnung im Nordosten – Flughafen BER weiter dicht
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der Winter hat Deutschlands Nordosten im Griff. Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm, gebietsweise herrscht Unwetter-Gefahr.
23.01.2026
3 min.
Die Familienkolumne: Völlig losgelöst? Bloß nicht!
Eva-Maria Hommel ist ein großer Fan der Schwerkraft.
Viele große Rätsel hat die Menschheit im Lauf ihrer Geschichte beantwortet. Eins aber nicht: Warum Kinder vor dem Einschlafen immer die verrücktesten Fragen stellen.
Eva-Maria Hommel
09:17 Uhr
3 min.
Unwetterwarnung im Nordosten – Flughafen BER weiter dicht
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der Winter hat Deutschlands Nordosten im Griff. Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm, gebietsweise herrscht Unwetter-Gefahr.
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Update
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
09.01.2026
3 min.
Die Familienkolumne: Generationskonflikt? Ohne mich!
Eva-Maria Hommel wünscht sich für das neue Jahr Frieden - auch zwischen den Generationen.
Die Diskussion um Boomer und Gen Z ist meiner Meinung nach Quatsch. Aber was weiß ich schon darüber. Ich bin schließlich noch jung.
Eva-Maria Hommel
Mehr Artikel