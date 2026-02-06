Die Familienkolumne: Pokémon auf dem Gullydeckel? Na klar!

Hier geht es schon wieder um die kleinen Geldbringer aus Japan. Und das hat einen bestimmten Grund.

Ich habe schon einmal über Pokémon geschrieben. Jetzt wärme ich das Thema wieder auf. Aber ich würde sagen, das ist okay. Schließlich machen die Pokémon-Hersteller seit 30 Jahren nichts anderes: Sie erfinden neue Taschenmonster. Und Spielkonsolen, auf denen die Monsterspiele gespielt werden können. Und Spiele für diese Konsolen. Und...