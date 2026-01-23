Die Familienkolumne: Völlig losgelöst? Bloß nicht!

Viele große Rätsel hat die Menschheit im Lauf ihrer Geschichte beantwortet. Eins aber nicht: Warum Kinder vor dem Einschlafen immer die verrücktesten Fragen stellen.

Fast sind die Augen schon zu. Die Augenlider flattern, beinahe schläft der Kleine. Doch dann reißt er die Augen wieder auf und fragt: „Mama, die Schwerkraft ist doch sehr wichtig, stimmt‘s?“ Fast sind die Augen schon zu. Die Augenlider flattern, beinahe schläft der Kleine. Doch dann reißt er die Augen wieder auf und fragt: „Mama, die Schwerkraft ist doch sehr wichtig, stimmt‘s?“