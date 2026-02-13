Die Familienkolumne: Vom Laufenlernen und anderen Meilensteinen

Seit unsere Kleinste selber mobil ist, haben wir jeden Tag Ostern. Und das fing ausgerechnet zu Weihnachten an.

Jedes Kind ist anders und entwickelt sich unterschiedlich schnell. Wissen wir alle. Unser drittes Kind beweist uns genau das tagtäglich. Sie ist sozusagen das Lehrbeispiel, denn sie stellt alles, was wir bisher von unseren Kindern kannten, infrage.