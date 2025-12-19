MENÜ
  Die Familienkolumne: Wenn Mama nicht funktioniert, fällt Weihnachten aus

Familie
Die Familienkolumne: Wenn Mama nicht funktioniert, fällt Weihnachten aus
Von Roxana Hofmann
0:00 Anhören

Es gibt diesen unausgesprochenen Gesellschaftsvertrag: Weihnachten findet immer statt. Ohne Wenn und Aber. Egal, ob mit oder ohne Schnee, ob das Budget es hergibt oder die Stimmung dafür vorhanden ist.

Weihnachten soll bitte magisch sein. Was viele allerdings vergessen: Hinter dieser Magie steckt meist nur eine einzige Frau, die mit einer Kombination aus Listen, überbordendem Mental Load und glühweingestützter Resilienz versucht, das Christkind-Management am Laufen zu halten. MAMA.
