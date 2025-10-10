Die Familienkolumne: Woher nehmen meine Kinder bloß ihre Energie?

Familie
Meine drei Kinder sind echte Stehauf-Männchen. Ich hingegen bin schon zufrieden, wenn alle überleben und es irgendwo einen Kaffee für mich gibt.
Es gibt Dinge im Leben, die bleiben mir einfach ein Rätsel. Zum Beispiel warum Kinder eine scheinbar unerschöpfliche Energie haben (und warum wir Eltern sie nicht einfach irgendwie anzapfen können).
