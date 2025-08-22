Die Familienkolumne: Zum Glück sind bald wieder Ferien

Schulanfang ist anstrengend, nicht nur für die Schulkinder. Zum Glück gibt‘s zur Entspannung noch den einen oder anderen Elternabend.

Vor zwei Wochen ist unser Kleiner (7) eingeschult worden. Ein schreckliches Wort. Klingt wie eingetütet, eingepackt, eingemottet. Und manche Kinder fühlen sich in der Schule vielleicht auch so. Aber unser Junior ist recht zufrieden mit seiner neuen Lebenssituation. Schließlich gibt es in der Schule tolle Kletterbäume und keine Pflicht zur...