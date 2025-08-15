Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Die Familienkolumne: „Zwei Stunden in der Hölle!“

Roxana und ihre Familie.
Bild: Maria Constantino
Roxana und ihre Familie.
Roxana und ihre Familie. Bild: Maria Constantino
Familie
Die Familienkolumne: „Zwei Stunden in der Hölle!“
Von Roxana Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Selfies lassen Nasen viel größer erscheinen. Auch deswegen scheuche ich meine Familie zweimal pro Jahr zum Fotografen - und fühle mich mal wieder wie ein Dompteur in der Manege.

Ich bin mir sicher, dass die ganze Digitalisierung nicht nur Gutes hervorbringt. Abgesehen davon, dass man irgendwie immer erreichbar ist, bietet sie auch viel zu viele Möglichkeiten. Plötzlich kann man mit der gesamten Welt kommunizieren und nicht nur mit der netten Nachbarsfamilie. Fotos gibts nur noch auf dem Handy und nicht mehr eingeklebt...
