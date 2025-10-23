Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Diskriminierung im Bewerbungsprozess? So finden Sie Indizien

Alter, Geschlecht, Religion: Im Bewerbungsprozess kann es auf vielfältige Weise zu Diskriminierung kommen. Betroffene müssen das aber belegen können.
Alter, Geschlecht, Religion: Im Bewerbungsprozess kann es auf vielfältige Weise zu Diskriminierung kommen. Betroffene müssen das aber belegen können. Bild: Fabian Strauch/dpa/dpa-tmn
Alter, Geschlecht, Religion: Im Bewerbungsprozess kann es auf vielfältige Weise zu Diskriminierung kommen. Betroffene müssen das aber belegen können.
Alter, Geschlecht, Religion: Im Bewerbungsprozess kann es auf vielfältige Weise zu Diskriminierung kommen. Betroffene müssen das aber belegen können. Bild: Fabian Strauch/dpa/dpa-tmn
Job & Karriere
Diskriminierung im Bewerbungsprozess? So finden Sie Indizien
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Bewerbungsprozess gescheitert? Wer dahinter eine Form von Diskriminierung vermutet, muss ein Indiz vorlegen, um Entschädigung und Schadenersatz geltend machen zu können.

Berlin.

Auf eine Stelle beworben und gar nicht erst eingeladen? Oder trotz guter Qualifikation abgelehnt? Bereits im Bewerbungsprozess sind Menschen, die Arbeit suchen, vor Diskriminierung gesetzlich geschützt. So verbietet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aus verschiedenen Gründen eine Ablehnung von Bewerbern und Bewerberinnen.

Folgende sogenannte "geschützte" Merkmale listet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf ihrer Webseite auf:

  • rassistische Gründe
  • ethnische Herkunft
  • Geschlecht
  • Religion oder Weltanschauung
  • Behinderung
  • Alter
  • sexuelle Identität

Haben Bewerber oder Bewerberin wegen eines solchen geschützten Merkmals eine Absage erhalten oder wurden gar nicht erst zum Bewerbungsgespräch eingeladen, steht ihnen unter Umständen Entschädigung und Schadenersatz zu.

Mit Belegen untermauern

Allerdings: Dass eine Absage genau aus solch einem Grund erfolgte, wird in der Regel nicht offen gesagt. Betroffene müssen dafür ein sogenanntes Indiz vorlegen. Was zum Beispiel nicht ausreicht: Nicht zu einem Gespräch eingeladen zu werden, obwohl man alle Anforderungen erfüllt. 

Ein solches Indiz kehrt dann die Beweislast um, sagt Alexander Bredereck, Fachanwalt für Arbeitsrecht. "Dann muss der Arbeitgeber beweisen, dass er nicht diskriminiert hat. Auch das ist nicht einfach."

Arbeitgeber oft unprofessionell

Was aber können Indizien sein? Die Antidiskriminierungsstelle nennt als Beispiel Fragen im Vorstellungsgespräch, die sich auf ein geschütztes Merkmal beziehen: Wenn also eine Frau gefragt wird, ob sie schwanger sei. Laut Alexander Bredereck entstehen Indizien oft durch Unprofessionalität oder Ahnungslosigkeit seitens der Arbeitgeber.

"Zum Beispiel hat ein Architekturbüro auf eine Bewerbung "Araber" notiert und so zurückgeschickt", sagt der Anwalt. Ein Indiz kann sich auch in der Stellenanzeige befinden, wenn es etwa heißt: "Junges Team sucht Verstärkung". Oder es fehlt "m/w/d", mit dem sowohl männliche als auch weibliche oder diverse Arbeitskräfte gesucht werden.

Auch bloße Zustände in Unternehmen können die Voraussetzung für Diskriminierung schaffen. Wenn zum Beispiel bei einem Pflegedienst die Angestellten ausschließlich Frauen, die Leitenden jedoch nur Männer sind. Bewirbt sich laut dem Anwalt dann eine Frau dort auf eine Führungsstelle und wird abgelehnt, kann das ein Indiz sein.

Mit Indiz aussichtsreich

"Gute Aussichten hat man nicht, wenn man sich im Bewerbungsverfahren diskriminiert fühlt, sondern wenn der Arbeitgeber ein Indiz setzt", erklärt der Arbeitsrechtler. Liegt der Schluss nahe, dass der Schutz vor Diskriminierung in Bewerbungsverfahren damit am Ziel vorbeischießt?

Nicht unbedingt, sagt Bredereck. "Dadurch, dass Arbeitgeber aufpassen müssen, dass sie Fehler vermeiden, beschäftigen sie sich mit dem Thema Diskriminierung. Damit ist das Ziel wieder erreicht." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09.10.2025
3 min.
Verklausuliert: Welche Note hat mein Arbeitszeugnis?
"Wir wünschen für die Zukunft alles Gute" im Arbeitszeugnis – Was steckt wirklich hinter solchen Formulierungen?
Ein gutes Arbeitszeugnis kann die Eintrittskarte für einen neuen Job sein. Auch wenn keine Note darunter steht, verraten die Formulierungen doch einiges. Wie so ein Zeugnis zu lesen ist.
20:53 Uhr
4 min.
EU-Gipfel: Europäer streiten um dieHenne mit den goldenen Eiern
Wolodymyr Selenskyj war am Donnerstag Gast beim EU-Gipfel in Brüssel. Schon vor Beginn des Treffens wurde das 19. EU-Sanktionspaket gegen Russland beschlossen.
Bis zuletzt stritten die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen über den Plan, das eingefrorene russische Staatsvermögen in einen Kredit für die Ukraine umzumünzen.
Katrin Pribyl
17.10.2025
3 min.
Regelmäßige Zwischenzeugnisse: So sichern Sie Erfolge ab
Vor internen Veränderungen wie Beförderungen oder Teamwechseln empfiehlt sich ein aktuelles Zeugnis: So werden Leistungen unter der bisherigen Führung dokumentiert.
Ein Zwischenzeugnis erst dann anfordern, wenn man sich auf eine neue Stelle bewerben möchte? Warum es sich lohnen kann, auch unabhängig davon danach zu fragen.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:49 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 13 Bilder
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender nehmen im strömenden Regen am landesüblichen Empfang durch die Tiroler Schützenkompanie teil.
Mehr Artikel