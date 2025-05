Dividenden: Freistellungsauftrag schützt vor Steuerabzügen

Profitieren Sie in diesem Jahr von Dividenden? Dann sollten Sie wissen, dass Sie diese nicht immer steuerfrei vereinnahmen können. Nur bis zu einem gewissen Betrag sind die Erträge abgabenfrei.

Berlin/Köln.

Wer in seinem Depot Aktien hält, für die Jahr für Jahr Dividenden ausgeschüttet werden, kann sich auch 2025 freuen. Der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY zufolge schütten deutsche Unternehmen dieses Jahr annähernd so viel Geld aus wie im Vorjahr - obwohl die Gewinne deutlich geringer waren. Was Anlegerinnen und Anleger aber wissen sollten: Sind die Kapitalerträge hoch, werden darauf Steuern und Abgaben fällig.