Einschränkungen bei Sparda-Bank BW: Was Kunden wissen müssen

Geschlossene Filialen, kein Online-Banking und eingeschränkte Bargeldabhebungen. Die Kundinnen und Kunden der Sparda-Bank Baden-Württemberg müssen sich mehrere Tage einschränken. Was können sie tun?

Stuttgart. Kundinnen und Kunden der Sparda-Bank Baden-Württemberg müssen sich von Donnerstag bis kommenden Montag auf Einschränkungen und Ausfälle einstellen. Grund dafür sei ein IT-Wechsel, teilte die Bank auf ihrer Webseite mit. Die rund 700.000 Kundinnen und Kunden der Bank müssen damit rechnen, dass es beim Einsatz ihrer Zahlungskarten zu Problemen kommt - insbesondere im Ausland ist die Nutzung der Debitkarte vorübergehend nicht möglich.

Darüber hinaus sind die Filialen der baden-württembergischen Genossenschaftsbank am Donnerstag ab 17 Uhr sowie am kompletten Freitag geschlossen. Von Donnerstag (ab 17 Uhr) bis Montag um 9 Uhr sei die Bank zudem weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar. Außerdem stünde das Online-Banking in diesem Zeitraum nicht zur Verfügung und die Geldautomaten der Sparda-Bank BW seien außer Betrieb.

Tipps der Sparda-Bank für Kundinnen und Kunden

Die Sparda-Bank rät Kundinnen und Kunden dazu, im Vorfeld ausreichend Bargeld abzuheben. Mit der Bankcard könne man außerdem kostenlos Bargeld bei Cashpool-Partnerbanken (zum Beispiel Targobank, Santander oder BB Bank) abheben - oder gegen Gebühr an Geldautomaten anderer Banken.

Mit der Sparda Debit Mastercard könne man zudem zweimal im Monat kostenlos an Geldautomaten anderer Banken Bargeld abheben. Für Bargeldauszahlungen gegen Gebühr und Zahlungen im Handel (In- und Ausland) rät die Bank den Kundinnen und Kunden, ihre Kreditkarte zu nutzen.

Die Genossenschaftsbank weist darauf hin, dass es am Montag zu längeren Wartezeiten am Telefon und in den Filialen kommen könnte. Am selben Tag stehe das neue Online-Banking zur Verfügung. (dpa)