Elternzeit rechtzeitig anmelden - jetzt auch per Mail

Wer für die Kinderbetreuung eine Zeit lang im Job pausieren will oder muss, kann Elternzeit nehmen. Die muss aber rechtzeitig angemeldet werden. Dazu sollten Beschäftigte Fristen und Formalia kennen.

Bremen.

Wer Elternzeit bei seinem Arbeitgeber anmelden möchte, kann das seit dem 1. Mai 2025 auch einfach per E-Mail machen. Darauf weist Dirk Riekens, Rechtsberater bei der Arbeitnehmerkammer Bremen hin. Mit der Verabschiedung des sogenannten Bürokratieentlastungsgesetzes (IV) ist die Anmeldung nun in Textform möglich, das heißt ein unterschriebener Brief an den Arbeitgeber ist nicht mehr notwendig.