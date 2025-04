Empathie von klein auf: Wie eine Kita in Hainichen auf Achtsamkeit setzt

Zuhören statt gleich urteilen, Gefühle benennen und ein Nein akzeptieren: Im Hainichener „Storchennest“ üben sich Erzieher und Kinder in gewaltfreier Kommunikation.

Was macht man, wenn man geärgert wird? „Zurückärgern“, rutscht es Arne raus. Doch ganz schnell hält sich der Sechsjährige den Mund zu und guckt ertappt seine Kita-Leiterin an. Anke Fischer lächelt. „Na, überleg noch mal“, sagt sie. Seit elf Jahren leitet sie die Kita „Storchennest“ in Hainichen, seit 39 Jahren ist sie...